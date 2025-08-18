Este martes comienza el segundo W15 de tenis en el Estadio Nacional

El tenis femenino chileno vuelve a tomar protagonismo con el segundo W15 LP Open Series by IND, cuyo cuadro principal fue sorteado este lunes y que tendrá a ocho jugadoras nacionales en competencia.

Cuatro de ellas accedieron mediante wild cards: Isidora Lisboa, Samantha Álvarez, y las integrantes del Team Chile para los Juegos Panamericanos Juveniles Asunción 2025, Camila Zouein y Agustina Soto.

A ellas se suman otras cuatro chilenas clasificadas de manera directa: Antonia Vergara, reciente campeona del primer W15 LP Open Series by IND, Camila Rodero, semifinalista en los Panamericanos Juveniles de Asunción, Fernanda Labraña, primera sembrada del cuadro y campeona en dobles la semana pasada y Jimar Gerald, tercera mejor raqueta del país.

Duelos definidos

El torneo principal comenzará este martes 19 de agosto a partir de las 10.00 horas, con la primera ronda de singles completa en cancha, donde se vivirán dos enfrentamientos directos entre jugadoras locales, Álvarez vs. Soto y Lisboa vs. Zouein.

La campeona Vergara enfrentará a la argentina Camila Markus, Labraña a la también trasandina Lourdes Ayala, Rodero a la brasileña Catarina Melleiro y Gerald a la checa Katerina Mandelikova.

El LP Open Series by IND es posible gracias al apoyo de LP Chile, la Federación de Tenis de Chile y el Instituto Nacional de Deportes. La invitación está abierta para todo el público: la entrada es liberada.