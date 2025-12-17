SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Esteban Paredes aborda el conflicto entre Vidal y Ortiz en Colo Colo y fustiga a Blanco y Negro: “Ha sido desastroso”

    El exdelantero se refiere a las polémicas que marcaron la temporada en el Monumental.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    Esteban Paredes aborda el conflicto entre Vidal y Ortiz en Colo Colo y fustiga a Blanco y Negro: “Ha sido desastroso”.

    Esteban Paredes es una voz autorizada en Colo Colo. El exdelantero es uno de los principales referentes del cuadro albo en este siglo y, en esa condición, evalúa lo hecho en esta temporada. En esa línea, no ocultó el malestar que le generó ver como la temporada del centenario fue decantando en una con más problemas que celebraciones.

    “Estoy muy dolido por todo lo que pasó este año. Rescato algunos títulos del Fútbol Joven y al fútbol femenino, que siempre ha sacado la cara. Pero ha sido penoso, es algo que ningún hincha se esperaba, quedar fuera de todo… Ha sido desastroso, se hicieron muy mal las cosas”, señaló a AS.

    Paredes en un Superclásico. Martin Thomas/Photosport

    El exariete apunta directamente a la directiva por los malos resultados. “Ninguno de los dos bloques (Vial y Mosa) debe volver a hacer lo que hizo este año y los anteriores. Eso ha dejado muy mal parada a la institución y hay que cambiarlo de una vez por todas”, enfatizó.

    Por otro lado, Paredes abordó el rendimiento de Fernando Ortiz. En exseleccionado nacional no ve con buenos ojos su continuidad. “Todos los entrenadores que han pasado por Colo Colo han conseguido algo. Sin desmerecer a Ortiz, dirigió en México, en Argentina, en Paraguay, y no tuvo buenos números. A lo mejor tuvo poco tiempo, hoy está ratificado, pero no mostró más que lo que venían mostrando los técnicos anteriores”, remarcó.

    Finalmente, el goleador histórico de Primera División se refirió al conflicto entre Arturo Vidal y Fernando Ortiz. El volante jugó poco desde la llegada del DT. También dejó a Esteban Pavez dentro de esa ecuación. “Si bien, Vidal y Pavez tienen contrato vigente, sería lógico una conversación con el entrenador. Yo creo que sí están peleados… Hay que tratar de hacer las paces por Colo Colo", puntualizó.

    Lee también:

    Más sobre:FútbolFútbol ChilenoEsteban ParedesColo ColoBlanco y NegroArturo VidalFernando Ortiz

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Juan Carlos Manríquez, abogado de familia de María Ercira: “Estamos a muy poco de establecer lo que realmente pasó”

    El ministro del Interior de Francia denuncia el robo de “información confidencial” tras un ciberataque

    Boric insta a elaborar políticas públicas en base a evidencia científica y apunta: “No todos los presidentes hacen eso”

    Quiroz por eventual desembarco de Daza en gobierno de Kast: “Ojalá que se entusiasme y se sume”

    Más de 353 funcionarios terminaron cursos en Escuela de Especialidades de Carabineros

    Fitch advierte de los desafíos del gobierno de Kast para contener trayectoria de la deuda y estima menor crecimiento en 2026

    Lo más leído

    1.
    La complicada situación de Lucas di Yorio en Athletico Paranaense que ilusiona a los hinchas de la U

    La complicada situación de Lucas di Yorio en Athletico Paranaense que ilusiona a los hinchas de la U

    2.
    El millonario precio que exige River Plate a Sao Paulo por la compra definitiva de Gonzalo Tapia

    El millonario precio que exige River Plate a Sao Paulo por la compra definitiva de Gonzalo Tapia

    3.
    Celebra Fernando Ortiz: Colo Colo abrocha al reemplazo de Mauricio Isla como primer refuerzo para 2026

    Celebra Fernando Ortiz: Colo Colo abrocha al reemplazo de Mauricio Isla como primer refuerzo para 2026

    4.
    César Munder y Juan Ignacio Díaz aparecen en la carpeta de Fernando Ortiz para Colo Colo 2026

    César Munder y Juan Ignacio Díaz aparecen en la carpeta de Fernando Ortiz para Colo Colo 2026

    5.
    El fin de una etapa exitosa: Carlos Alcaraz despide a Juan Carlos Ferrero como entrenador

    El fin de una etapa exitosa: Carlos Alcaraz despide a Juan Carlos Ferrero como entrenador

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Cobertura completa, análisis y beneficios para todo el año 🔍🎁$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué se sabe de la muerte de Rob Reiner y su esposa Michele: investigan el caso como un asesinato

    Qué se sabe de la muerte de Rob Reiner y su esposa Michele: investigan el caso como un asesinato

    Quién es Ahmed Al Ahmed, el “héroe” que le quitó el arma a uno de los tiradores en Bondi Beach, Australia

    Quién es Ahmed Al Ahmed, el “héroe” que le quitó el arma a uno de los tiradores en Bondi Beach, Australia

    Cómo fue el ataque terrorista contra judíos en Sydney que dejó al menos 15 muertos

    Cómo fue el ataque terrorista contra judíos en Sydney que dejó al menos 15 muertos

    Quién es José Antonio Kast, el nuevo presidente de Chile

    Quién es José Antonio Kast, el nuevo presidente de Chile

    Servicios

    Rating del martes 16 de diciembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del martes 16 de diciembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Comienza plazo para solicitar vacantes en Anótate en la lista 2026 para colegios del centro y sur del país

    Comienza plazo para solicitar vacantes en Anótate en la lista 2026 para colegios del centro y sur del país

    A qué hora y dónde ver a PSG vs. Flamengo por la final de la Copa Intercontinental

    A qué hora y dónde ver a PSG vs. Flamengo por la final de la Copa Intercontinental

    Juan Carlos Manríquez, abogado de familia de María Ercira: “Estamos a muy poco de establecer lo que realmente pasó”
    Chile

    Juan Carlos Manríquez, abogado de familia de María Ercira: “Estamos a muy poco de establecer lo que realmente pasó”

    Rating del martes 16 de diciembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Comienza plazo para solicitar vacantes en Anótate en la lista 2026 para colegios del centro y sur del país

    Fitch advierte de los desafíos del gobierno de Kast para contener trayectoria de la deuda y estima menor crecimiento en 2026
    Negocios

    Fitch advierte de los desafíos del gobierno de Kast para contener trayectoria de la deuda y estima menor crecimiento en 2026

    Susana Jiménez y sus elogios para los eventuales nombres del equipo de Kast: “Quiroz es un gran economista” y “sería un lujo tener a Daza”

    Banco Central fija en 2,4% el crecimiento para 2025 y mejora las proyecciones de PIB para el próximo año

    Cómo fue el ataque con drones de Ucrania contra un submarino de Rusia en el mar Negro, según Kiev
    Tendencias

    Cómo fue el ataque con drones de Ucrania contra un submarino de Rusia en el mar Negro, según Kiev

    Estos son los 39 países con prohibición de viaje de sus ciudadanos a EEUU, tras el nuevo anuncio de Trump

    Qué fue lo más visto por los chilenos en Netflix este 2025

    Conoce los votos de Nicolás Córdova y Gabriel Suazo en representación de la Roja para los premios The Best
    El Deportivo

    Conoce los votos de Nicolás Córdova y Gabriel Suazo en representación de la Roja para los premios The Best

    “¿Para qué venir a sufrir acá?”: la fuerte advertencia de Arturo Salah por la opción de Manuel Pellegrini en la Roja

    El fin de una etapa exitosa: Carlos Alcaraz despide a Juan Carlos Ferrero como entrenador

    Con actividades y más de 200 editoriales: los detalles de La Furia del Libro de Verano 2025
    Finde

    Con actividades y más de 200 editoriales: los detalles de La Furia del Libro de Verano 2025

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 13 y 14 de diciembre

    El cascanueces en el Teatro Nescafé de las Artes: los detalles de las funciones y dónde comprar las entradas

    Llega nuevo libro que recorre la música en la era del cine mudo en Chile
    Cultura y entretención

    Llega nuevo libro que recorre la música en la era del cine mudo en Chile

    Rob Reiner y el Caballero de la noche: su memorable participación en la serie clásica de Batman de los 60

    The Pitt dispara la tensión en el nuevo adelanto de su segunda temporada

    El ministro del Interior de Francia denuncia el robo de “información confidencial” tras un ciberataque
    Mundo

    El ministro del Interior de Francia denuncia el robo de “información confidencial” tras un ciberataque

    Entre fraudes, influencia y poder: ¿Cómo se hizo rico Jeffrey Epstein?

    Fiscalía francesa solicita un nuevo juicio contra Sarkozy por la presunta trama de manipulación de testigos

    Suplementos: encapsular el bienestar
    Paula

    Suplementos: encapsular el bienestar

    Petra, la belleza de decir adiós

    Catalina Castro Choque: seis generaciones de ayni