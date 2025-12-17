Esteban Paredes aborda el conflicto entre Vidal y Ortiz en Colo Colo y fustiga a Blanco y Negro: “Ha sido desastroso”.

Esteban Paredes es una voz autorizada en Colo Colo. El exdelantero es uno de los principales referentes del cuadro albo en este siglo y, en esa condición, evalúa lo hecho en esta temporada. En esa línea, no ocultó el malestar que le generó ver como la temporada del centenario fue decantando en una con más problemas que celebraciones.

“Estoy muy dolido por todo lo que pasó este año. Rescato algunos títulos del Fútbol Joven y al fútbol femenino, que siempre ha sacado la cara. Pero ha sido penoso, es algo que ningún hincha se esperaba, quedar fuera de todo… Ha sido desastroso, se hicieron muy mal las cosas”, señaló a AS.

Paredes en un Superclásico. Martin Thomas/Photosport

El exariete apunta directamente a la directiva por los malos resultados. “Ninguno de los dos bloques (Vial y Mosa) debe volver a hacer lo que hizo este año y los anteriores. Eso ha dejado muy mal parada a la institución y hay que cambiarlo de una vez por todas”, enfatizó.

Por otro lado, Paredes abordó el rendimiento de Fernando Ortiz. En exseleccionado nacional no ve con buenos ojos su continuidad. “Todos los entrenadores que han pasado por Colo Colo han conseguido algo. Sin desmerecer a Ortiz, dirigió en México, en Argentina, en Paraguay, y no tuvo buenos números. A lo mejor tuvo poco tiempo, hoy está ratificado, pero no mostró más que lo que venían mostrando los técnicos anteriores”, remarcó.

Finalmente, el goleador histórico de Primera División se refirió al conflicto entre Arturo Vidal y Fernando Ortiz. El volante jugó poco desde la llegada del DT. También dejó a Esteban Pavez dentro de esa ecuación. “Si bien, Vidal y Pavez tienen contrato vigente, sería lógico una conversación con el entrenador. Yo creo que sí están peleados… Hay que tratar de hacer las paces por Colo Colo", puntualizó.