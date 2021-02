Esteban Paredes: “Quiero seguir acá, pero hay que ver otros factores también”

Con la permanencia asegurada, la felicidad se apoderó de los jugadores albos en Talca. Atrás quedaba un año de tristezas y dolores, donde el fantasma de la B asechó como nunca antes a Colo Colo. Con la emoción todavía presente, Esteban Paredes y Maximiliano Falcón entregaron sus opiniones de la salvación alba.

El más directo fue el capitán de los albos. Quien no solo afrontó gran parte de la campaña desde la banca, sino que también juega los últimos de su carrera. Es por eso que inevitablemente las preguntas, que le realizó TNT en el post partido, fueron dirigidas a su permanencia en el equipo. “Quiero seguir, pero hay que ver varios factores. Tuve una conversación con Quinteros y vamos a verlo. Lo voy a conversar con mi familia durante los días. Quiero jugar hasta fin de año, si no es acá será en otro lado, pero mi intención es seguir en Colo Colo”, confesó Paredes.

Sobre el análisis general de la campaña, fue tajante. “Fue una pesadilla que no terminaba nunca, mas estando afuera sin poder jugar. Quería sacarme este peso de encima y quedar en Primera. Hubo mucho nervio y ansiedad. Se cometieron muchos errores también. Por lo del Seguro de Cesantía tuvimos reacciones entre compañeros que no debían ser. Pero hoy no hay rencores, dejamos los egos de lado y somos una familia”, comentó el siete de Colo Colo.

Otro que también habló con TNT Sport fue Maximiliano Falcón. El uruguayo se ha transformado rápidamente en uno de los favoritos de los hinchas y en un pilar de la permanencia. “Por suerte lo pudimos sacar adelante. Estoy muy orgulloso del grupo porque mas allá de cuando nos vieron abajo, supimos levantarnos”, comentó el defensa albo.

También tuvo tiempo para hablar del penal que cometió al último minuto en Rancagua, obligando a Colo Colo a jugar el partido de definición. “Sentí que se caía todo. Mis compañeros estuvieron ahí y la gente tampoco me abandonó, fueron sorprendente los millones de mensajes que recibí. Fue muy importante para levantarme rápidamente”.

Finalmente al ser consultado por las claves de la permanencia, respondió sin titubear. “Nos quedamos por el compromiso que asumimos cuando vimos que habíamos tocado fondo. Nos unimos y logramos perder solo una vez en trece encuentros. Fuimos capaces de convertirnos en un rival duro”. concluyó el 37 de Colo Colo.