Esteban Valencia enfrenta la crisis azul: “Que los jugadores sepan que no me voy a esconder”

Cinco partidos sin ganar y cada vez más lejos de la posibilidad de jugar Copa Libertadores, tienen a Universidad de Chile en una crisis profunda, Y su técnico, Esteban Valencia, no lo desconoce.

“Lo más importante hoy es recuperar la memoria de hace unas semanas atrás, que nos daba resultado y un buen juego. Esa forma nos entregaba la suma necesaria para conseguir el objetivo que nos habíamos trazado y es trabajo mio convencer a los jugadores de que se puede volver a eso”, aseguró el estratega laico.

Luego no se hizo drama por el silencio absoluto que guardan los dirigentes en estos malos momentos, porque “es parte de la responsabilidad que uno tiene (asistir a conferencias de prensa). Pero quiero que sepan que los jugadores que siempre daré la cara y no me voy a esconder. Ya habrá un momento en que los dirigentes tengan una palabra para este momento. Sin embargo, no esperamos que venga nadie, pues nosotros debemos tener las armas y herramientas para sacar esto adelante”.

Por último, Valencia advirtió que “los árbitros están siendo muy sensibles con nosotros, pero no es excusa” y concluyó que “cada partido es una oportunidad para salir de este mal momento. Y creo que , algo deberemos ajustar para volver a lo que teníamos, pero los rivales con muy poco se están llevando mucho y nos dejan sin nada”.

FOTO: BYRON PEREZ/AGENCIAUNO

La alegría itálica

El otro lado de la medalla lo vive Audax Italiano, quien esta semana vivió dos alegrías: volvió a ganar y uno de los suyos, Joaquín Montecinos, sumó minutos en la Roja. “Lo he dicho en todos lados: es un sueño compartir con todos esos ídolos y tengo muchas ganas de seguir estando ahí. Pero para ello, debo seguir trabajando duro”, aseguró el atacante.,

Luego, su técnico -Pablo Sánchez- confesó que “Joaquín vivió días maravillosos y está muy contento por cómo lo trataron”. Luego el adiestrador habló de los tres puntos obtenidos y confesó que “esta victoria nos permite sumar y alejarnos de los que se quieren meter en Copas”. Por último, Vitamina reveló que la derrota ante Palestino los afectó y necesitaban volver a abrazarse. “Hemos perdido cinco partidos en el torneo y el golpe fue muy fuerte... parece que nos desacostumbramos a eso, cuando también es parte del juego”.