Ex subsecretario refuta a Giorgio Jackson por supuesto conflicto de interés en el arribo de Cecilia Pérez a la U: “Debe corregir sus dichos”

Este miércoles, durante la mañana, el ministro Giorgio Jackson, reconocido hincha de Universidad de Chile, abordó la llegada de Cecilia Pérez al directorio de Azul Azul. El ex dirigente estudiantil mostró reparos en el arribo de la exfuncionaria del gobierno de Sebastián Piñera. ¿El motivo? Un supuesto conflicto de interés tras haberse desempeñado como ministra del deporte.

“Yo diría que el problema en general con ese nombramiento es que alguien que pasa de ser el regulador a ser el regulado, o viceversa, cuando es en un tiempo muy corto de plazo, yo encuentro que es complicado”, comenzó diciendo.

Jackson siguió con su idea. “Si uno es director de una AFP no pasas a ser ministro del Trabajo; o si eres ministro de Deporte, no pasas a ser director de una sociedad anónima”, refuerza, en relación al escaso tiempo que demoró Pérez entre dejar la gestión pública, con el término del gobierno de Sebastián Piñera, y asumir su nuevo rol, en una firma relacionada con su anterior cargo. “Siento que eso es un tema que tiene que ver con la transparencia, con los potenciales conflictos de interés. Así que creo que es complejo que no esté mejor regulada esa parte”, concluye el ministro.

Las palabras del actual ministro del Presidente Gabriel Boric tuvieron rápida respuesta. Máximo Pavez, quien se desempeño como subsecretario General de la Presidencia durante el gobierno de Sebastián Piñera , refutó lo dicho por Jackson y hasta lo llamó a corregir sus acusaciones. Lo hizo a través de su cuenta de twitter.

“Otra vez la @segpres cometiendo imprecisiones graves. Parece que el Ministro o no está escuchando a la División Jurídica del Ministerio (abogados además del Presidente) o dicha división no influye en el Ministro”, comenzó diciendo. “El ministerio del Deporte no es un órgano regulador de las sociedades anónimas deportivas. Por lo que no aplica la frase de @GiorgioJackson que sería ‘complicado’ pues la ex ministra ‘pasa del regulador al regulado’”, complementó.

Pavez complementa sus dichos. “La Contraloría en su jurisprudencia ha refrendado lo anterior, permitiendo incluso que ex funcionarios del IND puedan integrar directorios de federaciones deportivas (donde además hay traspasos de recursos) dictamen 472-2015. ¿Por qué? Porque el art 56 de la ley de bases de Adm del Estado (18.575) establece que no se puede tener RELACION LABORAL (no es el caso de un director de SADP) con una entidad respecto de la cual se ejercía fiscalización. Y el ministerio del deporte NO es un fiscalizador. Punto. El Ministro debe corregir sus dichos”, lo encara.

Cabe recordar que Cecilia Pérez ingresó a Azul Azul como directora durante la última junta de accionistas realizada por la concesionaria. La exfuncionaria de gobierna fue elegida por sus pares como vicepresidenta de la mesa que hoy comanda Michael Clark.