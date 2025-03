Exdelantero de la U se saca la mufa y amenaza a Colo Colo en la Libertadores: “Espero que vengan muchos más goles”

Colo Colo ya está en Colombia para debutar en la fase de grupos de la Copa Libertadores ante Atlético Bucaramanga, rival que tiene entre sus filas a un viejo conocido del fútbol chileno: Luciano Pons.

El delantero que militó en Universidad de Chile recaló en los auriverdes, tras ser desechado por el técnico de los estudiantiles, Gustavo Álvarez, luego de una temporada para el olvido, donde estuvo lejos de cumplir con las expectativas.

Pons llegó como uno de los grandes refuerzos de la U para la temporada 2024, pedido especialmente por Álvarez, pero nunca despegó. Con solo tres goles en la Liga de Primera y uno en Copa Chile, el ariete fue la gran decepción de los subcampeones del fútbol chileno.

Por lo mismo, y tras varias semanas de incertidumbre, fue transferido al cuadro cafetero. Allá es uno de los titulares indiscutidos del equipo que cambió a su entrenador a mediados de marzo. Actualmente son dirigidos por Leonel Álvarez, quien lleva dos victorias consecutivas al mando del equipo.

Pons enfrentó a Colo Colo con la U, pero no le marcó goles. Foto: Andrés Piáa/Photosport.

Pons: la amenaza de Colo Colo en la Copa Libertadores

La llegada del rosarino al cuadro leopardo causó gran expectación. Pons había dejado un buen recuerdo en las canchas colombianas, pues marcó 34 goles en las dos temporadas que jugó en Independiente de Medellín (2022-2023).

Sin embargo, en los siete encuentros oficiales que había jugado en el Bucaramanga, no había logrado encontrarse con las redes. No obstante, el despertar del equipo con el colombiano Álvarez permitió que el pasado viernes rompiera su larga sequía: Luciano marcó su primer gol en Primera División, en el triunfo de los búcaros sobre Atlético Nacional.

“Gracias a Dios se me pudo dar, pude convertir mi primer gol, que tanto estaba buscando para darme esa sensación de que puedo seguir trabajando tranquilo. Espero que después de este gol, vengan muchos más para ayudar al equipo”, aseguró el argentino.

“Me siento muy bien, me siento muy tranquilo en teoría me estaba yendo a dormir después de los partidos ansioso, pero me iba con la cabeza tranquila, que venía trabajando bien... Creo que se venían dando las cosas, no se me venía dando el gol, pero en el funcionamiento venía bien”, agregó.

Consultado por el duelo con el Cacique, al que conoce bien, Pons sostuvo: “El martes vamos a enfrentarnos a un rival que fue campeón de Libertadores. El partido con Nacional lo teníamos que tomar como un partido importante, como una final y el equipo lo hizo así”.

¿Cuándo juega Colo Colo con Atlético Bucaramanga?

Los albos visitan a los colombianos este martes 1 de abril, a las 21.30 horas, y el encuentro será transmitido por Chilevisión, ESPN y Disney+.