Expresidente de Colo Colo aclara uno de los hechos más polémicos en la historia del club

La designación de Augusto Pinochet como presidente honorario del club es uno de los capítulos más controvertidos en la historia de Colo Colo. Una historia que vuelve a la memoria justo en el año del centenario de la institución.

Pinochet fue nombrado durante la década de los 80. Incluso votó en las elecciones internas de 1994, cuando Peter Dragicevic derrotó a Eduardo Menichetti, quien postulaba a su segundo período como timonel.

En conversación con el Podcast Centenario, programa producido con motivo del trascendental aniversario, el expresidente del equipo Alejandro Ascuí contó los detalles de la polémica decisión.

“Yo por ningún motivo quería hacerlo. No levanté un dedo para que ese señor fuera presidente honorario. Me obligaron a ir. Me llamaron del Gobierno y era muy difícil negarse”, aclaró exmandamás del equipo de Pedrero.

En el mismo diálogo, el empresario describió los tensos momentos que rodearon esa circunstancia. Prácticamente, fue una imposición de las autoridades de la época, situación que afectó el ánimo del expresidente de los albos.

“Fue una obligación total. Sinceramente, yo tiritaba porque estaba muy asustado. Un gran amigo que fue guardia del presidente Allende, me esperó en el Hotel Carrera de la época y me dijo ‘Alejandro, firme. Pero lo que te dijeron que hicieras, tienes que hacerlo, si no, olvídate’. Fue terrible… que quede claro y lo juro por mi madre que en paz descanse: yo no tuve ningún gesto, fui obligado”, relató Ascuí.

Tiempos convulsos

En la misma entrevista, el extimonel relató otro incidente que protagonizó ante el gobierno militar. Un periodo en que el cargo más importante del deporte chileno lo ostentaba un uniformado, al cual también tuvo que enfrentarse tras una nueva imposición hacia el equipo más popular del país.

“El general (Sergio) Badiola (director de la desaparecida Dirección General de Deportes) empezó a decir que íbamos a jugar de Arica a Punta Arenas. Entonces yo me paré y le dije: ‘usted no es mi interlocutor válido, usted no representa a nada’… ahí me retiré”, recordó Ascuí.

Un entrevero que, debido a la fuerza de la respuesta del colocolino. causó preocupación entre los comunicadores de la época por la reacción que podían provocar las palabras del dirigente.

“Me llamó Nicanor Molinares y también otros periodistas de la época para preguntarme si me había pasado algo. Todos estaban asustados… antes de eso iban a mi casa, tocaban el timbre. Entonces todo eso era para asustarme”, confirmó el expresidente de Colo Colo.