Deportes Concepción enfrentará este domingo a Cobreloa. Lilas y mineros van por el premio mayor: el ascenso a Primera División. En ambos casos, la búsqueda es la misma. El retorno a la categoría de honor ha tardado años. Demasiados, quizás, para dos entidades que han protagonizado campañas históricas e incluso han competido a nivel internacional.

El empate en el duelo de ida deja en buen pie a los Zorros del Desierto. En casa, ante unas 10 mil personas y con la altitud como aliado, los dirigidos por César Bravo buscarán la consagración. Los sureños, también. Gran parte de la ilusión lila reside en los pies (o en la cabeza) de Joaquín Larrivey.

Factor Larrivey: la crucial influencia del goleador argentino en Deportes Concepción

A los 41 años, el exdelantero de Universidad de Chile demuestra su vigencia. En la actual temporada, ha convertido 20 goles en 37 encuentros. 16 de esas conquistas se han producido en el torneo de la Primera B y explican, en gran medida, la presencia de los penquistas en la definición.

Bati, a estas alturas, se encamina a convertirse en ídolo del club. No son pocos los que comparan su impacto con el que generó Cristián Montecinos, quien formó una letal sociedad con Patricio Almendra, quien lideraba el mediocampo en la época en que los lilas jugaron la Copa Libertadores, en 2001 y hoy ocupa la banca.

Otro festejo de Larrivey en Deportes Concepción (Foto: Photosport) MARCO VAZQUEZ/PHOTOSPORT

Sin embargo, internamente, junto con admitir el salto de calidad que representa tener al ariete en su escuadra, en el sur valoran otro elemento fundamental: el liderazgo que ejerce entre sus compañeros.

La referencia es concreta. "Joaquín genera ascendencia en el grupo. Indudablemente el recorrido, lo profesional que eso, la seriedad con la que trabaja. Es cercano, humilde. Donde ha estado es lo mismo. En general uno escucha de él que suma mucho al equipo. Es un líder que marca diferencias“, explica Alexi Ponce, sicólogo deportivo que acompañó a los morados en la gestión de Manuel Suárez, quien dejó el equipo en agosto.

Transmite seguridad

El profesional destaca cualidades fundamentales del delantero en beneficio grupal. "También tiene liderazgo desde el hablar, pero hay una coherencia desde el hacer. Trabaja siempre bien. No es fácil llegar a los 41 años. Hace el trabajo bien. Siempre cumple, está a la hora“, grafica.

Esas características le han valido el reconocimiento absoluto de sus compañeros, para quienes su palabra es ley. De hecho, según revelan en la intimidad el plantel, usualmente le piden consejos por su amplia experiencia profesional, que incluye pasos por Argentina, México, España, Italia, Paraguay, Japón y Emiratos Árabes Unidos.

Los hinchas también pueden dar cuenta de su especial personalidad. “Termina, se toma todas las fotos que sean necesarias. Tiene un estatus y lo maneja. Nunca se aprovecha”, establece Ponce. “Es un tipo generoso desde su formación, muy educado. Entiende los distintos momentos. Es capaz de irse a la B y apostar desde lo futbolístico y desde la responsabilidad. Es muy activo en las redes sociales. Está conectado con la realidad penquista. La gente se le acerca en la calle. Es muy respetuoso con los hinchas“, concluye.