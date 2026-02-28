Fantasma Figueroa destroza a Paqui Meneghini de cara al Superclásico: “Era un editor de videos que se convirtió en técnico”

La presión comienza a aumentar para Paqui Meneghini. El entrenador de la Universidad de Chile no ha logrado ganar en las cuatro fechas que se han disputado de la Liga de Primera 2026 y este domingo tendrá su gran prueba de fuego. A las 18:00 horas, en el estadio Monumental, los azules visitarán a Colo Colo por la edición 199 del Superclásico.

El estratega argentino sabe que se juega gran parte de su futuro en el partido ante el Cacique y en el compromiso contra Palestino, por la fase preliminar de la Copa Sudamericana. Si no gana en ambos duelos, se le empezará a buscar una salida anticipada, según información recabada por El Deportivo en la última semana.

En ese contexto, el ultimátum que le dio Azul Azul ya es motivo de debate en el mundo del fútbol nacional. En la antesala del Superclásico, Marco Antonio Figueroa fue consultado por el sitio Bolavip Chile sobre su opinión de la conducción de Meneghini y lo criticó duramente.

“En Chile está todo muy raro, salen y entran técnicos. Lógicamente Paqui tiene su culpa porque es un técnico joven; era un editor de videos que se convirtió en técnico y en Chile le dieron la posibilidad de dirigir. Los dirigentes son los responsables de que nuestro fútbol esté así. Si lo sacan, a mí me tiene sin cuidado”, lanzó el entrenador que actualmente dirige al Comunicaciones de Guatemala.

En esa línea, el Fantasma aseguró que el lugar de Paqui en la banca azul lo podría ocupar un DT chileno: “Me preocupa que no estén dirigiendo Mario Salas, Hugo Basay, Miguel Ramírez, Jaime Vera… todos técnicos chilenos con capacidad que están fuera mientras ocho equipos tienen técnicos extranjeros. En Chile no tenemos el feeling para proteger a los nuestros. Yo sigo defendiendo mi trabajo lejos del país a mucha honra. El fútbol chileno está patas para arriba, por eso este clásico ya no tiene esa chispa que tenía antes para los que estamos afuera".

Paqui Meneghini sigue sin ganar en Universidad de Chile. Foto: @udechile.

El Fantasma aborda el Superclásico

Yendo hacia las claves del partido, Figueroa realizó un análisis del presente de ambos elencos. En sus palabras, si bien los albos llegan con triunfos en su haber, todavía no encuentran una buena versión futbolística. “Hoy por hoy están muy parejos porque ninguno ha andado bien. Colo Colo ha ganado en los últimos minutos sus tres partidos, pero no es el equipo de hace años que doblegaba a todos de local. La U tiene un plantel rico, tiene a Charles Aránguiz y jóvenes que juega bien. Para mí no hay favorito, es uno de los clásicos más parejos que he visto porque futbolísticamente ninguno está haciendo diferencia. Será un partido de momentos", dijo.

Por último, le dejó un mensaje a Juan Martín Lucero en el caso de que convierta su primer gol con la U. El atacante argentino vuelve al estadio Monumental tras su polémica salida en 2022 y de aquel historiado partido por Copa Libertadores con la camiseta de Fortaleza. “Un delantero que se deba a un club tiene que festejar todos los goles. Sería distinto si fuera Esteban Paredes volviendo a jugar contra Colo Colo; él tendría el derecho de no festejar. Pero Lucero no fue un jugador tan importante para el club como Paredes. Lucero se puede dar cuatro volteretas o subirse a la tribuna si quiere. Si hace un gol, lo tiene que festejar como cualquier jugador”, cerró.