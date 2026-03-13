Fantasma Figueroa se ofrece para volver a la U pese a tener club: “Para eso existen las cláusulas de salida”.

La U se encuentra en plena búsqueda de técnico. En ese contexto, Marco Antonio Figueroa levantó la voz para referirse a un eventual retorno a Universidad de Chile, donde estuvo entre 2013 y 2014 con un pobre rendimiento.

“Para llegar debes tener un plus, un liderazgo; tienes que tener un peso en el camarín. Por eso los equipos grandes, cuando les cuesta tener resultados, es porque tienen técnicos que no son lo que ellos creen”, señaló el Fantasma al medio Bolavip. Pese a su intención, para Azul Azul el exdelantero no es opción ni cumple con el perfil de DT que buscan.

“Yo a la U, cuando llegué, me dijeron ‘tienes que ir solo’, sin cuerpo técnico. Ellos me pusieron auxiliar y preparador físico, y aun así el equipo jugaba a algo. Imagínate cuando llegues a un equipo grande con todo tu cuerpo técnico trabajando con tu metodología”, dijo Figueroa.

Figueroa dirigió a la U entre 2013 y 2014. JORGE LOYOLA/PHOTOSPORT

Actualmente, el exatacante dirige a Comunicaciones de Guatemala. Eso no le impide candidatearse para la U. “Siempre se tiene que escuchar, por eso existen las cláusulas de salida para todos los técnicos. Uno nunca puede decirle no a nadie. Cuando hay cláusulas de salida, no hay ningún problema en escuchar ofertas de los equipos que sean”, manifestó.

“Siempre lo he dicho, me enamoré de la barra de la U, del hincha de la U, porque llena los estadios. Es de las mejores aficiones que hay en el país y dirigir a la U siempre va a tener retos: o eres campeón o no sirves”, enfatizó.