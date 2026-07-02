Federación de Países Bajos denuncia comentarios racistas hacia jugadores que fallaron penales contra Marruecos

La eliminación de Países Bajos de la Copa del Mundo desató una serie de polémicas en esa nación del norte de Europa. No solo por la temprana partida, en los penales ante Marruecos. Si no, también, por las altas expectativas que había generado el equipo entre los fanáticos después de alcanzar la semifinal en Qatar 2022.

Un verdadero caos que tuvo como primer responsable al entrenador de los Oranje, el exdefensor Ronald Koeman, quien decidió presentar su renuncia tras el fracaso del equipo nacional en la cita norteamericana.

Sin embargo, los más perjudicados fueron los jugadores que fallaron sus disparos en la definición ante los magrebíes. Justin Kluivert, Quinten Timber y Crysencio Summerville fallaron sus penales en el partido de octavos de final, que terminó 1-1 en los 120 minutos de partido, después de dos tiempos agregados.

Si bien los africanos, quienes igualaron en el primer minuto del tiempo de descuento en tiempo reglamentario, fallaron dos de sus lanzamientos, finalmente ganaron la tanda por 3-2. En consecuencia, el equipo tres veces finalista en la historia quedó eliminado en la ronda de los 32 equipos.

Sube la polémica

De acuerdo con las informaciones publicadas por los medios locales, los jugadores neerlandeses que fueron apuntados como los grandes causantes de la eliminación recibieron comentarios discriminatorios, racistas y de odio en las redes sociales.

Asimismo, la prensa neerlandesa advirtió que tanto Kluivert, como Timber y Summerville; decidieron desactivar los comentarios en sus publicaciones para que la gente ya no pudiera responder frente a las acusaciones que se les imputaron.

Situación que fue advertida por las máximas autoridades del fútbol de esa nación. Escenario en el que la Real Asociación de Fútbol Neerlandés (KNVB por sus siglas en lengua vernácula) confirmó que denunciará a los agresores a través de los canales correspondientes en la justicia ordinaria de ese país.

“Esto es inaceptable”, declaró un portavoz de la KNVB, quien aseguró que “nuestra federación presentará una denuncia ante los canales oficiales antidiscriminación de nuestro país. Tras ese paso, el equipo jurídico de la entidad evaluará si la declaración constituye un delito punible. Esto podría dar lugar a una denuncia formal ante la Fiscalía, que podría iniciar una investigación penal”.

Este no es un hecho aislado en el fútbol europeo. En el pasado, jugadores internacionales ya sufrieron discriminación tras fallar penales en un gran torneo. Los ingleses Marcus Rashford, Jadon Sancho y Bukayo Saka lo vivieron tras la final de la Eurocopa 2021, cuando el equipo de Los Tres Leones cayó ante Italia. En ese entonces, la Federación Inglesa de Fútbol también tomó medidas parecidas a las que hoy se amenazan en Países Bajos.

“El fútbol une a millones de personas diferentes, y la discriminación hace lo contrario. Por lo tanto, es diametralmente opuesto a todo lo que representa el fútbol”, concluyeron en seno del órgano rector del fútbol neerlandés.