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    La pérdida que enluta a figura de Países Bajos en la antesala de los dieciseisavos de final del Mundial

    Cody Gakpo, delantero estrella de la selección neerlandesa, comunicó una triste noticia en sus redes sociales.

    Vicente GonzálezPor 
    Vicente González
    En la antesala del duelo de 16avos ante Marruecos, el neerlandés Cody Gakpo comunicó una triste noticia en sus redes sociales. Foto referencial.

    Una lamentable noticia golpea a Cody Gakpo en pleno Mundial 2026. El delantero, que asoma como una de las principales figuras de la selección de Países Bajos en el certamen planetario, comunicó a través de sus redes sociales el fallecimiento del bebé que esperaba junto a su pareja.

    “Con el corazón destrozado, compartimos la devastadora noticia de que nuestro bebé ha fallecido durante el embarazo. Gracias por vuestro cariño y apoyo. Elijah Raphael Gakpo, amado para siempre, nuestro hijo para siempre”, escribió en el posteo que comparte con Noa Van der Bij, su conviviente.

    En la concentración que la delegación neerlandesa mantiene en Norteamérica, el atacante que milita en el Liverpool también alzó la voz y agradeció el apoyo que le han brindado. En esa misma línea, también solicitó “respeto y privacidad” para lidiar con un momento “increíblemente difícil” para ambos.

    Incluso, la Real Federación Neerlandesa de Fútbol (KNVB) llegó a consultarle si quería abandonar la Copa del Mundo para dedicarse a los asuntos netamente familiares. Sin embargo, el futbolista declinó aquella postura y se mantuvo con el resto de sus compañeros. El organismo emitió un comunicado para enviar mensajes de respaldo. “Estamos con Cody y su familia. Es una situación privada muy triste. Le apoyamos en todo lo que podemos”, señalaron.

    Se preparan para la segunda ronda

    La situación que enluta a Gakpo se da justo en la antesala de una etapa crucial en el Mundial. Este lunes, Países Bajos se enfrenta a Marruecos, en uno de los duelos más atractivos y competitivos de dieciseisavos de final.

    El compromiso entre la Naranja Mécanica y los Leones del Atlas, en Monterrey, definirá rápidamente a una de las selecciones que pueden llegar a alzarse como una de las favoritas al título. Esto se debe al buen rendimiento que tuvieron en la fase de grupos y, sobre todo, en la calidad de sus planteles.

    Cabe remarcar que Países Bajos finalizó como puntero del Grupo F, tras conseguir siete puntos en una zona que compartían con Japón, Suecia y Túnez. Marruecos, por su lado, finalizó con la misma cantidad de unidades en el Grupo C, aunque cerró en el segundo lugar por no haber podido superar en diferencia de gol a Brasil. Los magrebíes empataron con la Canarinha y le ganaron a Escocia y Haití.

    Lee también:

    Más sobre:Mundial 2026Cody GakpoSelección de Países BajosSelección de MarruecosFútbolMundialNorteamérica 2026Copa del Mundo 2026

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