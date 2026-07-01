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    Vecinos acusan serios defectos en la Villa Panamericana: “Hay fallas que ponen en peligro la vida de las personas”

    Más de 300 habitantes del complejo que albergó a los deportistas de Santiago 2023 presentó una demanda por US$ 18 millones por distintos desperfectos en la construcción de los departamentos.

    Carlos González LucayPor 
    Carlos González Lucay
    La Villa Panamericana ha tenido diversos problemas.

    Una de las grandes obras que dejó Santiago 2023 fue la Villa Panamericana, un moderno complejo de 1.355 departamentos repartidos en 17 edificios en la comuna de Cerrillos. En 2024, las viviendas fueron destinadas a un número similar de familias, las cuales accedieron mediante subsidios y diversos mecanismos a las propiedades gracias al Programa de Integración Social y Territorial del Minvu.

    Sin embargo, lo que parecía ser el sueño de la casa propia se transformó en una pesadilla, luego de que los inmuebles comenzaran a presentar severos problemas. Diversas fallas en el interior y en los espacios comunes llevaron a 311 vecinos a presentar una millonaria demanda colectiva por $ 17.700 millones contra la Constructora DLP y la Inmobiliaria Parque Cerrillos, responsables de la obra, además de otras siete entidades.

    “Los propietarios han sufrido mucho por la desidia y negligencia de la inmobiliaria. No solo porque no llevaban a cabo las reparaciones que debían ejecutar conforme a sus obligaciones legales, sino que derechamente en muchos casos ignoraban”, señala el abogado Nicolás Vassallo, del estudio Abogabir Miranda.

    “Esto llevó a que ellos buscaran una alternativa judicial y una persona que vivía en el condominio trabajaba con alguien que nos ubicaba y ahí hicimos el vínculo. Así se fue generando un interés bastante multitudinario en el condominio para poder buscar una solución efectiva a los problemas que los aquejan hasta el día de hoy”, agrega.

    En ese sentido, el profesional enfatiza en la complejidad de los problemas. “Hay fallas de distinta gravedad. Algunas de ellas requieren atención lo más urgente posible porque ponen en peligro la vida de las personas. Por ejemplo, instalaciones de gas mal hechas, al igual que también instalaciones eléctricas que suponen un peligro en sí para las personas que habitan el condominio. Además, estos defectos se encuentran tanto al interior de sus departamentos como en los espacios comunes”, dice.

    También advierto riesgos sanitarios desperfectos en la planta de aguas servidas. “Nosotros pedimos un informe privado que detectó fallas que con la indemnización que tendrían que pagar deberían ser abordadas y mejorar notoriamente la calidad de vida de las personas que hoy día habitan el condominio”, sostiene.

    Vassallo también recuerda las fallas iniciales que tuvo la Villa durante los Juegos. “Había también una presión sumamente importante en su minuto de poder terminar este proyecto y estaban las miradas sobre el gobierno, sobre nuestro país, sobre cómo desarrollar cada uno de estos Juegos. Entonces la verdad es que efectivamente han existido muchos episodios, y muchos de los cuales han sido informados por distintos medios televisivos y escritos”, explica.

    Por otro lado, destaca el origen de los demandantes. “Hay gente que es de mucho esfuerzo, gente con subsidio habitacional que antes vivían en campamentos. También hay gente pagó bastante y hay personas cuyos hijos se atienden en la Teletón, y son personas con algún grado de discapacidad. Y si bien hay departamentos con instalaciones especiales, no cumplen con los requisitos para otorgarles esa facilidad de movilidad”, apunta.

    Fallas de fiscalización

    Vassallo también aclara que no denunciaron a las entidades gubernamentales a cargo. “No, porque en el contexto de esta acción judicial nosotros demandamos efectivamente a la inmobiliaria, la constructora y a los accionistas de la inmobiliaria a través de una figura que es un poco técnica, pero que en definitiva son todos los responsables de tener que reparar por vía de indemnización de perjuicio a los demandantes”, sostiene.

    “En paralelo, eso no significa que no existan otro tipo de responsabilidades del Serviu, de la Dirección de Obras Municipales, pero esas son responsabilidades que son materia de otro tipo de acciones que nosotros no estamos ejerciendo actualmente, pero efectivamente debió existir un rol fiscalizador que nosotros no tenemos la certeza que se haya cumplido”, establece.

    Por otra parte, el abogado resalta el gran daño moral que están sufriendo los habitantes del condominio. “Esto acarrea una sensación de angustia, de estrés sin comparación. O sea, tú puedes el día de mañana tener un problema en tu trabajo, en otro lugar, y puedes buscar otras vías alternativas, pero esta es tu casa, tu refugio, tu lugar donde tú llegas a descansar, a estar en paz, con la tranquilidad de tu familia... Y terminas enfrentándote a una inmobiliaria y a una postventa que presenta la más absoluta desidia a la hora de solucionar los problemas que las personas constantemente han denunciado durante estos años. La gente está desesperada y más ahora que vienen las lluvias”, manifiesta.

    Incluso, manifiesta que los vecinos han quedado “plantados” a la espera de soluciones: “Muchas veces los han dejado esperando en una fecha que convienen y no llegan a reparar. O realizan una reparación, parche o maquillaje, que a los pocos días o semanas vuelve a fallar”.

    Más sobre:Villa PanamericanaCerrillosSantiago 2023Nicolás VassalloConstructora DLPInmobiliaria Cerrillos

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