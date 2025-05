Fernando Zuqui destaca el compromiso de la UC para imponerse a la U en el clásico

Universidad de Chile y Universidad Católica animarán este sábado una nueva edición del clásico universitario. Los azules recibirán en el Estadio Nacional a los cruzados que llegan como uno de los protagonistas de la parte alta de la clasificación.

En la previa de este duelo, el volante Fernando Zuqui tomó la palabra para referirse a la importancia que tiene este duelo para los precordilleranos. “Fue una semana linda, que se trabajó de gran forma en cuanto a la forma táctica, física de como vamos a enfrentar el partido, así que estamos contentos por una gran semana que venimos teniendo, vamos a llegar de la mejor manera al clásico”, comenzó indicando en conferencia de prensa.

“Siempre jugar un clásico tiene un sabor especial porque uno quiere hacerlo de la mejor forma para poder ganar por nuestra gente y el club, entonces venimos de buena forma, avanzando en muchos aspectos, estamos contentos y llegamos de gran forma al clásico”, añadió más adelante.

También resaltó el gran nivel que vienen mostrando en el campeonato, en especial después de los últimos dos triunfos que los metieron en la pelea por el primer lugar, a pesar de tener un partido pendiente.

“Llegamos creciendo como equipo individualmente, tenemos un plantel de jerarquía con buena gente, se viene dando los resultados y venimos avanzando en todos los aspectos, llegamos de gran forma en lo táctico, físico y mental, que es importante para estos partidos”, explicó.

Al mismo tiempo, resaltó la importancia de este duelo en el que esperan imponerse a los azules. “Son especiales porque son el partido que todos queremos ganar, por nuestra gente, el club, por la historia que tiene estos clásicos. Nosotros hoy tenemos la camiseta de un club muy grande y tenemos que estar a la altura de lo que va a ser ese partido y mentalmente estar de gran forma para afrontarlo”.

“Ser inteligente, mentalmente estar fuertes, ganar los duelos y saber que los clásicos duran más de 90 minutos, hay que estar concentrados y con la personalidad que caracteriza a este equipo, llegamos de gran forma”, complementó.

Elogios de Gustavo Álvarez a Zampedri

Este viernes el técnico Gustavo Álvarez tomó la palabra en la U, instancia en la que aprovechó de destacar las características del goleador de la UC Fernando Zampedri.

“No se me ocurre decir nada que no se sepa. Es el máximo goleador del torneo por cinco años consecutivos y sostiene su nivel alto en el tiempo. Y nosotros tomaremos los recaudos para que Católica -primero- no llegue al área y si llega, el ’9′ no tenga situaciones para concretar”.

“Es uno de los jugadores más complejos para neutralizar en el fútbol chileno, pero debemos estar preparados para ello”, lanzó.

El duelo entre Universidad de Chile y Universidad Católica está programado para este sábado 3 de mayo a partir de las 16.00 horas en el Estadio Nacional.