Florencia Figueroa y Luis Allendes brillan en el Clasificatorio Escolar Centro Norte de rodeo

Los jinetes Florencia Figueroa y Luis Allendes se adjudicaron el Clasificatorio Escolar Zona Centro Norte, que se disputó en la Medialuna Parque Vicente Huidobro de la comuna de Pirque.

En los lomos de Preferido y Cambalache, la collera de la Asociación Maipo se impuso en la Serie de Campeones con 21 puntos buenos (8+3+4+6) y se instalaron en la Gran Final, que se disputará el 25 de marzo en el marco del 77° Campeonato Nacional de Rodeo.

Los campeones, además, obtuvieron el derecho a participar en el Clasificatorio de su respectiva zona de cara al Champion de Chile 2026.

El segundo lugar fue para Alejandro Varela y Mauricio Vásquez. La collera de la Asociación Cordillera, en Malicioso y Coqueta, sumaron con 20 puntos (1+7+8+4), mientras que Juan José Pinto y Simón Huerta (Asociación Santiago Oriente) ocuparon el tercer lugar en Concón y Codiciada, con 18 puntos (7+2+8+1).

Los tres primeros lugares del Clasificatorio Escolar Zona Centro Norte, más las colleras que avanzaron al tercer animal, consiguieron un cupo a la Gran Final Escolar, que se disputará el 25 de marzo en el marco del 77° Campeonato Nacional de Rodeo, a realizarse en la Medialuna Monumental Gonzalo Vial Vial de Rancagua.

El Sello de Raza del Clasificatorio Escolar Centro Norte 2025 fue para la yegua Casas del Quilal Roseta, montada por Tomás Fleege (Asociación Santiago).

El Movimiento a la Rienda Femenino del Clasificatorio Escolar Centro Norte fue ganado por Pilar Estrada (Educación Media). La representante de la Asociación Cardenal Caro sumó 32 puntos en Zumba. En el Movimiento a la Rienda Masculino (Ed. Media), el ganador fue Santiago Fernández (Asociación Maipo) en Escandaloso con 36 puntos. Y en el Movimiento a la Rienda Masculino (Ed. Básica), Manuel Barros (Asociación Talagante) ganó en Avispado con 25 puntos.