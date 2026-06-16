Florencia Monsálvez finaliza dentro del Top 10 en su primera copa del Mundo de Mountain Bike

La ciclista chilena Florencia Monsálvez consiguió meterse dentro de las mejores 10 de la Copa del Mundo de Mountain Bike MTB XCC Sub 23 que se disputó en Leogang, Austria.

En la previa a la competencia, Popi Monsálvez abordaba su ilusión de cara a la competencia. “Vamos a competir en las pruebas de la Copa del Mundo con todo el apoyo del Cannondale Factory Racing. Así que estoy muy contenta. Va a ser mi primera Copa del Mundo, en Leogang, así que estoy muy emocionada con la idea de salir al circuito con la bici, así que estoy realmente ilusionada“, señaló la deportista.

La deportista formada en la escuela ProRacers finalizó la modalidad Short Track en el noveno lugar, transformándose en la mejor latinoamericana de la categoría.

En la competencia debió enfrentar condiciones de carrera bastante complicadas debido a la acumulación de barro en algunas zonas del circuito debido al clima. Una vez que se adaptó al terreno consiguió remontar varias posiciones hasta entrar dentro del grupo de las diez mejores corredoras en si primera participación en una Copa del Mundo de la categoría.

La representante del club WCC Cycling, de la UCI World Cycling Center, además estuvo presente en la modalidad de Cross Country, donde logró finalizar en el 13° lugar. Cabe señalar que su recorrido se vio afectado por un pinchazo que le hizo perder varias posiciones.