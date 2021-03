Francisco Arrué: “Uno puede jugar por nada con la familia, con los amigos, pero esto es Segunda Profesional”

Francisco Arrué (43) aún no decide su futuro. La propuesta para seguir dirigiendo a Colchagua está sobre la mesa, pero la decisión del exvolante, uno de los nueve futbolistas que defendió a Colo Colo, la U y la UC, está sujeta a la resolución del conflicto que mantiene en vilo al fútbol chileno: la asignación de ascenso directo para la Segunda División, con lo que se evitaría el paro convocado por el Sifup. “Estoy esperando a ver qué pasa. Terminada la temporada en Colchagua, en el que estuvimos prácticamente dos meses y pudimos salvar al club de un posible descenso, hay un acuerdo con la gente del club, siempre y cuando se respete este tema del cupo. Si no se mantiene este mismo formato, lo más probable es que no continúe en el club, porque las condiciones cambian y no le conviene al club ni a mí. Tendré que esperar alguna otra opción. Tuve alguna para haber ido a un club de otra categoría mejor, pero tenía que ir solo con mi ayudante y considero que, para mí punto de vista, eso carece de seriedad. Tendré que esperar para ir con todo mi cuerpo técnico. Estoy convencido de que es la forma correcta. Si tengo que dar la vuelta más larga, ya lo tengo claro”, explica en El diván del Kily, el programa de conversación de eldeportivo.

Considerando que es un tema que le afecta directamente, ¿cómo se puede definir la postura que ha adoptado el Consejo de Presidentes al negarle un ascenso directo a la tercera categoría?

Lo primero que hay que hacer es que esta categoría tiene que participar sí o sí en los consejos. Es una categoría profesional y las otras divisiones no pueden tomar decisiones por ella. Desde ese punto de vista, está mal el tema. Ahora, es una realidad que los clubes van a velar por sus intereses. Eso es un hecho. Siento que lo que pasa hoy en el fútbol es el reflejo de lo que pasa en nuestra sociedad, hay poca empatía. De vez en cuando, es bueno mirar hacia el lado, ayudar al que más lo necesita es un gesto noble y uno espera eso y no llegar a lo que ha pasado en estas últimas semanas.

¿Hay egoísmo, mediocridad, un poco de ambas cosas? ¿Cómo interpretar esta actitud de los clubes mas poderosos del fútbol chileno en desmedro de los que están esperando dar ese salto?

Lo dije antes. La palabra calza perfectamente con lo que está pasando. No hay empatía y pasa por ahí. Si la hubiese, mirarían hacia el lado y hacia las necesidades que tiene esta división, que no recibe ningún tipo de ayuda. Es más los clubes tienen que cumplir con ciertas situaciones para participar. Es una división que está desprotegida y yo lo viví en 2019, cuando tuvimos la posibilidad de hacer un muy buen torneo y ahora en estos dos meses, en que uno pensaba que pudo haber cambiado algo y se encuentra con la misma realidad. No ha habido ningún avance y uno cree que hay momentos en que esto tiene que cambiar, entendiendo y apelando al buen corazón, a la empatía, de los clubes que más tienen.

¿Y esos clubes que más tienen se quieren apernar, como se dice en chileno, en las categorías que reparten dinero?

No. No voy a hacer ese juicio, porque no conozco a la mayoría de los presidentes y es muy subjetivo lo que podría opinar en ese sentido. No sé si pasa por ahí. Lo que sí siento es que el tema económico, de alguna manera, siempre influye en las decisiones y es una realidad. Insisto: uno apela a que quienes manejan al fútbol chileno, a los clubes tratemos de nivelar hacia arriba y de no ir perdiendo seriedad, profesionalismo.

Se pierde, por cierto, la competitividad, que es un factor importante para cualquier torneo deportivo.

Por supuesto. A mí me gustaban los torneos en que subían dos, descendían dos, iban dos a la liguilla. Eso se ha ido perdiendo y producto de lo mismo, del dinero. Entendemos que es necesario, pero también es necesario competir. Y si tú lo aceptas y lo haces bien, te irá bien y si lo haces mal te irás a otra categoría, pero tendrás que volver a luchar para hacerlo mejor y obtener más recursos. Es lo lindo de esta actividad. Si le quitamos eso, por supuesto que es innecesario jugar, incluso. No vas a jugar por nada. Uno puede jugar por nada con los amigos, con los familiares, pero esto es una Segunda Profesional, no es una categoría en que uno participe por hacer deporte o por pasarlo bien.

Pablo Milad reaccionó e instó a los clubes a modificar su conducta, la ministra del Deporte, Cecilia Pérez, apoyó a la categoría, que el Consejo no reaccione, ¿qué le parece, a qué se lo atribuye?

Espero que reaccione. Al parecer, ayer (el lunes) hubo reunión de los presidentes y el día viernes creo que hay un Consejo. Espero que hayan recapacitados y que, finalmente, sean empáticos en esta actividad, que es lo que se necesita. A veces la gente no necesita trabajar bajo presión. Por eso hay que pensar bien en esta actividad en que hay que sentar bases desde el principio, para que no haya ningún perjudicado, porque después pasa esto. Los jugadores es probable que se vayan a paro, hay un contrato televisivo que está comprometido, sale hablando la ministra, que no tiene por qué hablar, creo yo, con respecto a lo que pasa en el fútbol. Hay otras actividades que requieren más ayuda que el fútbol. Entonces, siento que las cosas hay que verlas antes. Quizás la ANFP ha actuado un poco tarde, pero si ya lo hizo, espero que lo haya hecho para conciliar y que el viernes haya una votación favorable y que todas las categorías se sientan beneficiadas. ¿Cómo no van a encontrar un punto común? Se puede. Hablando, se puede encontrar alguna solución.

Gamadiel García declaró a eldeportivo que el paro se mantiene más firme que nunca y que han recibido el respaldo de los jugadores de Colo Colo y la UC, quienes deberían dar el inicio a la temporada, ¿ve que esta paralización se va a ratificar o que la solución llegará a última hora, como pasó siempre?

Lo más probable es que los jugadores lo sostengan. Es un hecho. Uno espera que antes de que suceda se logre una solución. No es bueno que pare el fútbol, le perjudica a todos. Por eso hay que estar antes de la jugada, hablando en términos futbolísticos y creo que en este caso la ANFP no estuvo antes de la jugada. Reaccionó tarde y ha provocado todo esto. Los que deciden son los presidentes de los clubes, pero ellos son una parte importante y pueden prever este tipo de situaciones. Los jugadores lo han hablado, van a seguir el paro. Y es porque consideran que la medida es injusta. Hay situaciones que merecen un remezón.

A usted le tocó ser parte de una escena incómoda, el paro de 1997, que termina con ustedes, que eran juveniles, defendiendo a los respectivos equipos. Ese escenario podría repetirse. ¿Cómo fue haber sido utilizados para romper una huelga?

Hoy sería un escenario insostenible, porque hay contratos de por medio con la televisión. No creo que TNT quiera que jueguen juveniles. Y también porque hay clubes que no tienen juveniles de tanto nivel. Entonces, lo más probable es que, si se llega a eso, se favorezca a los equipos más grandes. Lo veo improbable. Antes se pudo hacer porque había poca televisión, no había tanto dinero como ahora y duró una semana. A nosotros nos hicieron jugar porque éramos los juveniles del plantel y fue incómodo, por supuesto, porque uno también es parte de un plantel. En Colo Colo tuvimos todo el apoyo de los jugadores más grandes, porque había un acuerdo. Nadie nos pasó la cuenta. Teníamos 17 y 18 años. Por eso siempre es bueno hablar, llegar a acuerdos, conciliar. El Sindicato también tiene que tomar una postura más conciliadora. Las cosas se solucionan conversando. Si se para el fútbol, es un daño tremendo para la actividad.

García dice que se han acercado a algunos clubes, a la ANFP, pero que la decisión sigue radicada en el Consejo. Y ahí no tiene acceso.

Es que aunque lo tengan, la decisión va a pasar por lo que crean o quieran los presidentes. El Sifup puede ir, exponer, hacer lo que sea, pero la decisión seguirá en los presidentes. No tiene ninguna injerencia en la decisión. Debiese tenerlo en el formato de campeonato. Qué mejor que gente que ha jugado toda la vida la tenga. No estamos diciendo que hagan los torneos, pero sí a veces otro tipo de opiniones es importante para que no pase esto. Esto pasa porque no hay ninguna comunicación, no hay injerencia de los jugadores de fútbol en relación a los torneos. Por supuesto que se hace más difícil.

¿Se ha puesto a pensar en lo que se pierde en un torneo sin motivación deportiva?

Por supuesto. Uno está en esta actividad desde chico y siempre le enseñaron a competir, no a hacer deporte porque hacía bien para la salud. Aparte de eso, competías. Yo estuve desde los ocho años en Colo Colo y todas las semanas había torneo. Y después, uno anual. Nunca paramos de competir. Perder eso te quita toda motivación. Lo más probable es que ningún jugador esté dispuesto a jugar por deporte. Estamos hablando de un torneo profesional.

¿2021 sería un año perdido?

Sería lo más probable, pero tampoco me quiero adelantar a eso. Yo creo que se va a solucionar. Tengo fe y creo que a veces las cosas se pueden revertir. A veces las personas se equivocan, pero son capaces de reaccionar y hacer las cosas de buena forma. Lo más probable es que el viernes el Consejo esté a la altura, sea empático y pueda resolver esta situación, insisto, no solo para ayudar a la Segunda, sino para que las tres categorías queden tranquilas y sea algo justo para la actividad.

La planificación, por cierto, ya sufrió un daño.

Por supuesto, pero esto es de todos los años. No me cabe en la cabeza que no haya una programación para esta categoría. No se sabe cuando empieza el torneo, con quien juegas. Entonces, no puedes planificar absolutamente nada. Fíjate que ahora, si se arregla esto, no hay fecha para comenzar el torneo y eso es inaceptable. Eso se debiese solucionar también. Hay un montón de cosas que hay que mejorar. Ahora, si esta categoría no fuese profesional, sería otro cuento, pero como lo es necesita un poco más de atención, de respeto y espero que entre todos los presidentes puedan solucionar este tema y la traten como una categoría profesional, no amateur. Si no lo fuera, nosotros no estaríamos conversando. En esta categoría hay buenos jugadores, que después van escalando. Yo no conocía esta categoría cuando era jugador, pero cuando fui a Colchagua me di cuenta de que hay muy buenos jugadores y que para los técnicos es una plataforma.

¿Hay alguna historia de precariedad que haya conocido?

Yo tuve la suerte de llegar a Colchagua y nunca nos faltó nada. Tenemos camarines, cancha, bus propio. Al club lo apoyaba una empresa de frutas. Pero también conozco la realidad de otros clubes que no tienen ayuda de nadie. Y es muy difícil así. Y se compite con el que baja. Hay que gestionar para respetar el fair play financiero. En Colchagua no nos ha faltado nada. A mis jugadores tampoco. Nosotros incluso exigimos cosas y el presidente, afortunadamente, entendió. Hay otras que no tienen canchas, ropa, en que los viajes no son los que necesita un jugador profesional. Por eso siempre se pide una ayuda económica para estos clubes.

Arturo Vidal se ha transformado en el portavoz de la Segunda, por su vínculo con el Rodelindo Román, ¿faltan más voces?

Por supuesto. Siento que esta categoría hay que hacerla más fuerte, porque ha venido con problemas hace mucho tiempo. Yo recuerdo que ya en 2016 hubo problemas. Falta más apoyo, más solidaridad desde ese punto de vista. Y también, voy a repetir la palabra, empatía de quienes manejan el fútbol. Si no la hay, va a pasar lo mismo el próximo año y el subsiguiente también. Hay muchas familias que dependen de los ingresos de los jugadores. Hay administrativos que trabajan en los clubes también.

¿La Supercopa es, efectivamente, clave en este ‘gallito’?

No me voy a adelantar a nada. Lo ideal es que se juegue, con planteles estelares. Uno espera que se solucione todo el viernes. Los jugadores están alineados con sus compañeros de profesión y me parece que irán a paro. Sería lamentable que no se jugara.