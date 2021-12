Galíndez inicia su camino a la U con emotiva despedida

Todos los caminos de Hernán Galíndez lo llevan a Universidad de Chile. Y durante esta jornada, comenzó el recorrido que lo terminará convirtiendo en el nuevo portero azul.

Tras volver de sus vacaciones en Estados Unidos, el jugador se despidió de la institución que defendió por varios campeonatos, Universidad Católica de Ecuador, y así lo reveló en sus redes sociales. “No ha sido una decisión fácil de tomar. Tras 10 años en el club que se convirtió en mi casa, hemos tomado la decisión -como familia- de dejar el país por un par de años”, escribió el arquero.

Luego agregó que “en este último tiempo, han sido varias las ofertas que rechazamos. Priorizando siempre el quedarnos en donde supimos construir nuestro hogar”. Acto seguido, le agradeció a su ex compañeros, técnicos y funcionarios de los cruzados de esa nación y “al público en general por todos los mensajes y la buena onda que me han hecho llegar”.

Pero cómo no faltan los que aún creen que ir a jugar a otra liga es abandonar completamente a los combinados nacionales, Galíndez aclaró que la Tri seguirá siendo su prioridad. “Lo más importante para mi van a seguir siendo la selección y Ecuador”, dijo y se preguntó: ¿por qué me vaya unos años del país quiere decir que no lo amo?”.

El hombre que nació en Argentina firmará un contrato por dos años con el Romántico Viajero, el cual oficializará su llegada en las próximas horas, ya que fue expresamente pedido por el técnico Santiago Escobar, pues ha sido su arquero desde el 2017.

Se espera que ambos lleguen la próxima semana al país, para iniciar la pretemporada en los primeros dias de enero. La misma que contempla amistosos en Argentina con Colo Colo y Boca Juniors, entre otros equipos de Sudamérica.