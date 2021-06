Garin, tras su épica victoria en Roland Garros: “Dicen que no tengo una buena mentalidad, pero yo siempre quiero ganar”

La victoria de Christian Garin en la segunda ronda de Roland Garros es un premio al sacrificio y al honor del chileno. Luchó por más de cuatro horas y dio vuelta un partido épico en la tierra parisina. Aún con la adrenalina a flor de piel habló con los medios y no dudó en destacar que es uno de los más partidos más importantes que ha ganado en el circuito.

“Las ganas de ganar siempre están. Si bien no jugué mi mejor tenis, Mackenzie tuvo un gran nivel en los dos primeros set. No es fácil jugar con alguien tan suelto. Ganar es un gran premio a mi mismo”, fue una de las primeras declaraciones del tanque en la rueda de prensa posterior a la victoria. Una que llega tras un despertar tenístico y mental del número 23 del mundo. “Espero poder tener la mejor versión de mí y si no tener la misma actitud que tuve hoy en los últimos 3 sets”, añadió.

Mucha de esta actitud se debe al trabajo del tenista nacional con Franco Davín. El argentino comenzó a entrenar a Gago a principios de año y en solo meses se ha transformado en alguien fundamental para Garin, “Es una persona que se volvió muy importante para mí desde que comencé a trabajar con él. Sabe mucho de tenis y de la estructura que necesita el jugador para mejorar. Me ayudó mucho. Siento que aprendí mucho con él”, destacó sobre la relación que tiene con el ex entrenador de Del Potro. “Para mí es una tranquilidad tenerlo en el box. Intento sacarle el máximo provecho a su experiencia. Cada semana que paso cerca suya es una semana más de aprendizaje”, destacó.

Sobre la valoración del encuentro no titubeó: “Creo que esta puede llegar a ser una de las mejores victorias de mi carrera. Ganar un partido así en un Grand Slam es increíble...ganar este partido me hace creer en mí mismo”.

También destacó la presencia de chilenos en las gradas, quienes incluso desafiaron el toque de queda y se quedaron apoyando a Garin desde la calle luego de tener que dejar el recinto. “Que haya público es lo mejor que le pudo pasar al torneo. Se extrañaba mucho a los fans. Fue muy raro al final del partido porque tuvimos que parar para que se vayan por las restricciones”, comentó el chileno quien de igual forma explicó la clave de su victoria: “la energía para remontar este partido salió de las ganas que tenía de ganar. Dicen que no tengo una buena mentalidad pero yo siempre quiero ganar. Juego al tenis para ganar”.

Ahora “El Tanque” deberá enfrentar a Marcos Giron, quien hoy eliminó a Guido Pella. “Es un gran rival. Ganó un partido muy duro. Vi un poco el primer set y sentía que Guido lo podía dar vuelta. No me esperaba jugar contra él, juega muy bien al tenis. Hay que respetar a todos los rivales y salir a ganar”, concluyó. El partido se juega este viernes a horario a confirmar.