Gerard Piqué ningunea el título de Real Madrid en la Champions League: “Nadie se acuerda de eso”

hace 33 minutos Tiempo de lectura: 2 minutos

Gerard Piqué ninguneó el último título de la Champions League de Real Madrid. FOTO: Football España.

El exdefensor comentó que “el Madrid es un equipo que no transmite”. Además, reconoció que no vendería su productora, porque “entonces me enfocaría en ser presidente del Barça”. Sobre el caso Negreira, dijo que “no necesitábamos a los árbitros, ganábamos por aplastamiento”.