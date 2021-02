Gerardo Pelusso: “Lasarte tiene éxito, lo que pasa es que no anda publicitándose”

Gerardo Pelusso, técnico uruguayo de 66 años y hoy en el retiro, conoce de cerca el fútbol chileno donde dirigió a cuatro equipos. El último, la U en 2010, cuando llegó a la semifinal de la Copa Libertadores. “Aún no tengo muchos amigos allá y le deseo lo mejor a Chile”, confirma a El Deportivo.

-¿Qué le parece la llegada de su paisano Lasarte a la selección chilena?

Chile tomó una buena decisión al llevar a Lasarte. Es un buen entrenador, que conoce el medio chileno, el ambiente, dirigió a dos equipos grandes y los jugadores lo respetan. Además, conoce el fútbol sudamericano. Es uruguayo, también trabajó en Colombia. Ha competido internacionalmente todo el tiempo. Tiene experiencia y lo avala una carrera exitosa. Eso sin entrar en detalles de cómo juega, qué es lo que quiere, la clasificación, si va a trabajar con juveniles… Son temas deportivos que yo los conozco.

-¿Fue una buena decisión?

Visto desde afuera, con el apoyo y las urgencias que tiene Chile, me parece que habría sido un disparate que contratara un técnico europeo. No porque no tengan capacidad, sino porque hay un tema de conocimiento del lugar, del país, los jugadores y lo complicada que es la eliminatoria sudamericana. La ANFP tomó una excelente decisión.

-Se demoró mucho el nombramiento

Llevó mucho tiempo la desvinculación de Rueda. Y hay otra cosa… Si tú, como técnico, te das cuenta que te van a vender un jugador, no puedes empezar a buscar cuando ya te lo vendieron. Acá es lo mismo. La solución debería haber estado lista cuando decidieron que partiera Rueda. Perdieron mucho tiempo.

-Las eliminatorias se reinician en poco más de un mes…

Cierto y tiempo para trabajar no hay, a mí me ocurrió algo parecido. Cuando venga la próxima fecha eliminatoria hay que citar a los jugadores y los europeos te los mandan cuando les queda bien a ellos. Porque no respetan ni siquiera las fechas de la FIFA. Antes la FIFA marcaba cinco días antes del partido, pero te los mandan el martes, el miércoles…Y llegan, haces un repaso, porque pasado mañana jugamos. Por eso Martín tiene cierta ventaja. Tendrá que armar un equipo con el conocimiento previo que tiene de los futbolistas. Se tiene que imaginar quién es el que tira el centro y se tiene que imaginar quién es el que lo cabecea. No vas a tener ningún trabajo.

-¿A Lasarte le puede jugar en contra el hecho de no haber dirigido selecciones?

No lo creo. Para dirigir una selección hay que tener experiencia, en general. Martín la tiene. Tiene una carrera exitosa, de muchos años. Lo que pasa es que Lasarte es de perfil bajo. No anda haciéndose propaganda y eso. No anda publicitándose. Fue campeón en Uruguay, en Chile… En la Real Sociedad logró el título de Segunda y le quitó un invicto de muchos partidos nada menos que al Barcelona de Josep Guardiola. Dirigió en Arabia y fue campeón en Egipto. Nómbrame a uno de esos fenómenos que le hacen tanta publicidad ahora… Él no se anda promocionando, ni lo anda diciendo. Lo tiene ampliamente merecido por capacidad. Además, es una persona de bien, un profesional honesto, es preparado, educado, va a representar muy bien a Chile. Después, si gana o no gana, eso es una interrogante, que pasa mucho por los jugadores. Ese es el gran problema que tiene Chile, la falta de recambio de sus figuras, porque no aparecen jugadores jóvenes de la misma calidad.

-¿Cree que pueda clasificar a Qatar 2022?

Está muy complicado que Chile llegue a Qatar. Le deseo lo mejor por los amigos que tengo ahí, todo lo que me dio ese país y ahora porque está Martín Lasarte, a quien estimo y aprecio. Sin embargo, la realidad dice que es muy complicado que Chile clasifique.

-Curiosamente, Beccacece, el mismo que echó a los jugadores en presencia de Lasarte, era otro finalista para la banca…

La vida no los va a juntar nunca a esos dos entrenadores. Lasarte es un caballero, es un señor… Del otro técnico, sin comentarios. Esos dos son como el agua y el aceite.