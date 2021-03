Gustavo Poyet, en su presentación en la UC: “Me encanta la responsabilidad del tetracampeonato”

El uruguayo Gustavo Poyet fue presentado como nuevo técnico de Universidad Católica. El charrúa llegó hoy a Santiago, donde fue recibido por el gerente deportivo José María Buljubasich en el aeropuerto. El ejecutivo le agradeció al entrenador por aceptar la oferta del tricampeón del fútbol chileno. “Estamos muy felices de que Gustavo esté acá y le doy las gracias por aceptar el desafío. Le deseamos lo mejor y trataremos de darle todo el apoyo a su cuerpo técnico para lograr los objetivos”, sostuvo.

“Es mi primer desafío en Sudamérica después de tantos años en Europa y estoy muy feliz. Es la primera vez que tendré un equipo campeón. Mi mensaje a los hinchas es que soy el mismo de siempre. Me gusta ganar. Es un placer estar acá y le agradezco al club por esta oportunidad. Estaba buscando volver a un club donde su gente tuviera una forma de ser y de hablar conmigo que fuera ideal. Y que fuera un gran club. Y aquí se dieron las dos”, fue la primera reflexión del oriental.

Luego, el DT se refirió al objetivo del tetracampeonato. “La responsabilidad me encanta, tener esa chance de poder lograr un tetracampeonato y que sea la primera vez que lo logramos como club, realmente me tiene entusiasmado. Con respecto a mis años en Europa, uno va aprendiendo muchas cosas, pero uno sigue siendo uruguayo. No ha cambiado nada mi forma de entender un vestuario desde que estuve en Uruguay. Uno tiene una forma de entrenar, de entender el fútbol, de verlo, pero vamos a aprovechar lo que dejaron otros técnicos, sobre todo, Holan, porque hay cosas sin duda que son muy positivas. Hay maneras de ganar los partidos, todas son válidas y yo tengo las mías. Por suerte, en todos los lugares en los que he estado me han dado resultados”, sostuvo.

“Yo le doy mucha importancia a la pelota. como uruguayo nací con una pelota en los pies, me crié así y para jugar al fútbol mientras más puedas tocas la pelota mejor para vos. Eso no significa que pongo por encima de un resultado la posesión. Trato de que el jugador le dé la importancia que tiene y, a partir de ahí, a través una orginzación y de formas, nos hace que nos permita atacar y marcar la mayor cantidad de goles posibles. El fútbol es muy sencillo: tienes que defender tu arco y atacar para hacer la mayor cantidad de goles posibles. La perfección es que no te hagan goles y que vos hagas la mayor cantidad posible”, señaló sobre su filosofía.

“Intentaremos ser un equipo que trata bien el balón y que quiere ser protagonista. Ya ustedes lo analizarán cuando llevemos varios partidos, eso será más lindo para ustedes, más allá de lo que yo les pueda vender acá”, complementó.

“Cuando hablas de Universidad Católica hablas de un club que trabaja de una forma, de sus procesos, y cómo trabaja en las inferiores, y no solo de lo grande que es. Y eso lo sabe todo el mundo. Se asemeja mucho a cómo trabaja el Girondins de Burdeos. Vamos a utilizar todos los medios y será un placer trabajar con las inferiores del club (...) Estamos muy contentos con el plantel, pero con los días veremos el tema de los refuerzos. Estamos abiertos a posibilidades y con el tiempo se verá. Con respecto al sistema de juego cambiarán algunas cosas, lo que es lógico, porque somos distintos entrenadores, pero me acomoda el estilo del equipo”, agregó.

“A todos nos entusiasma una Copa Libertadores, pero uno está jugando contra los mejores equipos de todos los países. Es un desafío, una competición espectacular. No tuve la oportunidad de jugarla, porque estuve muy poco tiempo en mi equipo, River Plate de Uruguay, pero sabemos lo que es la competencia”, dijo en referencia a la participación internacional de los cruzados.

También se refirió a su ayudante Mauricio Tarico, quien no quiso venir a Chile porque no quería hacerse un test PCR. “Lo de Mauricio Tarico es una decisión personal, hay que respetar su decisión. Yo siempre pido a gente del club, es importante, y yo siempre trabajé con un grupo de personas. Estaré obviamente yo, Paulucci, mi hijo Diego que se suma, que viene trabajando conmigo hace dos años; después vengo con el preparador físico Panagiotis (Voulgaris)”, anunció.

“Lo que importa es ganar, lo más importante es ganar, después veremos el cómo. Sobre los dibujos, el 4-3-3 me acomoda, es muy sencillo, los mejores equipos del mundo que intentan llenar la cancha usan ese sistema, el mejor Barcelona de la historia, el Bayern Múnich, el mejor Arsenal. Ahora, no soy caprichoso. ¿Si no voy a salir de ese sistema? No. Habrá momentos de los paridos en que tendremos que adaptarnos, depende del juego, que cambia constantemente, pero la finalidad será siempre la misma, estar organizados, tratar bien la pelota, y atacar al rival. La figura es una discusión linda de números, pero lo básico es jugar bien y ganar”, sostuvo.

Con respeto a Lasarte, DT de Chile, Poyet describió su relación con él. “No somos amigos, pero nos conocemos hace muchos años. Para mí es un honor que un uruguayo tenga la posibilidad de dirigir a la seleccion chilena. Seguramente, en los próximos minutos, entraré en contacto con él. No tuve ningún contacto de parte de la federación chilena, solo fueron rumores”, afirmó.

Sobre Diego Buonanotte, a quien dirigió en Grecia, solo tuvo elogios: “Siempre nos va a aportar algo, porque siempre lo ha hecho, conoce al club y será de mucha utilidad para mí. Cuando tienes a alguien que conoce y te conoce todo se hace más fácil. Va a ser un placer estar con Diego y seguramente sus compañeros le están preguntando por mí más de lo que ustedes me preguntan a mí por él”.

Al terminar la conferencia, Buljubasich se refirió a la posibilidad de Felipe Gutiérrez como refuerzo. “Estamos conversando, viendo cuál es su situación actual, y en los próximos días veremos qué va a pasar”, señaló.

El exarquero récord no descartó la llegada de más refuerzos, aparte de Gutiérrez. “Hablamos de tres o cuatro jugadores, pero seguramente cuando el cuerpo técnico empiece a trabajar y vea a los jugadores en cancha, seguramente van a aparecer algunas necesidades. Si se puede traer a alguien más se analizará con el directorio, a nivel de presupuesto. Hoy estamos tranquilos, porque tenemos un plantel competitivo y hemos traído jugadores en puestos donde se habían ido el año pasado, pero no vamos a traer por traer. Si vemos una opción que pueda potenciar al plantel, por supuesto que la evaluaremos”, cerró.