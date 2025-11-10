Habla el hincha agredido por Maximiliano Salas tras la derrota de River ante Boca: “Se la agarró con el primero que vio”

Hincha agredido por Maximiliano Salas en el Superclásico entre River Plate y Boca Juniors rompe el silencio. . Por @bocajrsoficial

El Superclásico entre Boca Juniors y River Plate dejó una imagen para la polémica. Después del partido, cuando los jugadores del cuadro xeneize festejaban y los del equipo millonaria se se dirigían a vestuarios, Maximiliano Salas vio a un fanático que grababa un video en estilo selfie y buscó quitarle su teléfono celular con un golpe de puño.

Si bien la situación no pasó a mayores, porque el fanático se alejó corriendo tras la arremetida del delantero, el hecho fue captado por otro aficionado que grababa desde la tribuna y luego no tardó en viralizarse el metraje que registraba el hincha que recibió el golpe, quien estaba compartiendo un video en su cuenta de Instagram.

Este lunes, el fanático en cuestión decidió dar su versión de lo sucedido. “Me empecé a filmar en el campo de juego y justo pasan los jugadores de River por atrás. Fue algo fortuito, no tuve intenciones de burlarme”, dijo. El hincha es Uriel Hamra, de 20 años, y habló con el medio argentino Todo Noticias.

Ahí explicó como entró al campo de juego de La Bombonera. “Estaba abierta la puerta baja”, señaló.

Pese a que en el video se ve que la reacción del ariete fue violenta, Hamra le baja el perfil. “Intentó sacarme el celular, no creo que haya querido pegarme. Pasó todo muy rápido”, comentó.

En ese sentido, también descartó tomar acciones legales contra el exjugador de Palestino. “No creo hacer nada con Salas. Me sorprendió su actitud, pero entiendo que debía estar caliente y se la agarró con el primero que vio”, cerró.