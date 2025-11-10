OFERTA ELECCIONES $990
    La agresión de figura de River Plate a un hincha de Boca Juniors tras la derrota en el Superclásico

    Mientras los jugadores del elenco millonario abandonaban la cancha, Maximiliano Salas arremetió contra un fanático que lo grababa.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    La agresión de figura de River Plate a un hincha de Boca Juniors tras la derrota en el Superclásico.

    Boca Juniors venció a River Plate en el Superclásico de Argentina. El elenco xeneize se impuso por 2-0 en La Bombonera, clasificó a la próxima Copa Libertadores y, de paso, profundizó la crisis que vive el cuadro millonario. Los dirigidos por Marcelo Gallardo atraviesan una mala racha que ha generado fuertes cuestionamientos al DT y los jugadores.

    En medio de esa impotencia, uno que perdió los estribos fue Maximiliano Salas. El exdelantero de Palestino arremetió contra un fanático de Boca que entró al terreno de juego y grabó a los futbolistas de River cuando abandonaban el campo de juego. El atacante se acercó al individuo y le dio un golpe de puño a su teléfono celular, con el que registraba el momento con un video estilo selfie.

    La situación no pasó a mayores. Tras la agresión de Salas, el tipo que grababa simplemente se alejó corriendo. Sin embargo, el hecho fue captado por otro fanático que grababa desde la tribuna y luego no tardó en viralizarse el metraje que registraba el hincha que recibió el golpe, quien estaba compartiendo un video en su cuenta de Instagram.

    Reflejo de la situación complicada que se vive en River Plate es que Gallardo no habló tras el partido. El Muñeco, pese a la crisis, extendió su vínculo con el club hasta diciembre de 2026. Su renovación fue justo después del triunfo de Stefano Di Carlo para la presidencia de la institución.

    Uno que si tomó la palabras tras el partido fue Franco Armani. “Es duro. Hay que levantar la cabeza y con lo único que se sale es con trabajo, esforzándose día a día. Tenemos que estar unidos, como lo estamos. Es la única manera. El trabajo y el sacrificio del día a día es lo que lleva a salir de esta situación. Unión, compañerismo, tirar todos para adelante”, comentó el guardameta.

