Habla el presidente que demandó a la ANFP por apropiación indebida de US$ 3,2 millones: “El Directorio sabía desde finales de febrero que debía restituir estos dineros”

Deportes Antofagasta demandó a la ANFP por apropiación indebida y administración desleal. Los pumas reclaman el pago de US$ 3,2 millones por la venta del CDF a Turner, operación que se produjo a fines de 2018. La asociación les pagó esa misma cantidad a los demás clubes, pero retuvo el dinero en el caso de los nortinos, debido a que la propiedad del club era materia de una áspera disputa judicial.

No obstante, esa disputa se terminó en febrero pasado, cuando la Corte Suprema falló a favor de los actuales dueños. De esta forma, con la resolución ya en la mano, los albicelestes le solicitaron formalmente a la sede de Quilín que procediera a saldar la deuda. No hubo respuesta. Las peticiones continuaron a través de correos electrónicos. Sin embargo, la situación no varió.

Por eso, Deportes Antofagasta perdió la paciencia y decidió interponer esta grave denuncia contra la ANFP, la que fue admitida este miércoles en los tribunales. El presidente del club, Jorge Sánchez, aborda este conflicto en entrevista con El Deportivo, a la que contestó por escrito.

¿Cómo se origina este problema entre Antofagasta y la ANFP?

En octubre de 2017, se le notificó a la ANFP una medida precautoria de retención de los dineros que correspondía percibir a Deportes Antofagasta por la venta del CDF, en el marco del juicio de nulidad de la compraventa de acciones del CDA que interpusieron algunos socios de la Corporación Antofagasta Portuario. Como es conocido, en diciembre de 2018 la ANFP vendió las acciones del CDF a Turner, como mandataria de los clubes, por lo que el precio de la venta debía repartirse entre los clubes asociados. En razón de la medida precautoria, la ANFP retuvo los dineros del club, a la espera del resultado del juicio. En febrero de 2022 la Corte Suprema rechazó la demanda de nulidad en todas sus partes, por lo que se dispuso dejar sin efecto la retención de los dineros, lo cual fue notificado judicialmente a la ANFP el 28 de abril. No recibimos ninguna noticia ni respuesta oficial de parte de la ANFP, por tanto pedimos formalmente el pago de los dineros por una carta entregada durante el Consejo de Presidentes del 10 de mayo. Ante el silencio de la ANFP, insistimos por correo electrónico el 23 de mayo. Todavía no tenemos una respuesta.

¿Cuál es la cantidad exacta que les adeuda la ANFP por esta situación? ¿Esa cantidad que se les adeuda debe pagárselas con reajuste?

Cada club, como incluso declaró públicamente Pablo Milad ante la Comisión de Deportes de la Cámara de Diputados, recibió 3,2 millones de dólares.

¿Qué explicaciones les ha dado la ANFP para no pagarles el bono por la venta del CDF?

No es un bono, es el precio de la venta de las acciones del CDF. No nos han dado explicaciones.

¿Qué pasos dieron antes de recurrir a tribunales? ¿Hubo intentos de diálogo para solucionar amistosamente este asunto?

Intentamos conversar en varias oportunidades con Pablo Milad y con el gerente general de la ANFP. Esperamos, después de la notificación, un acercamiento por parte de la ANFP, pero no lo hubo. Después enviamos correos para solucionar este asunto, pero siento que este nunca fue tomado seriamente por la ANFP.

¿Cómo sustentan lo que sostiene la demanda, en el sentido de que esos dineros de Antofagasta están gastados? Según el presupuesto de la ANFP, ese dinero está en provisiones, es decir, reservado para pagarle a Antofagasta. ¿Acaso no es así?

Si uno revisa los balances de los años 2019, 2020 y 2021, se puede determinar que los dineros fueron usados por la ANFP para cubrir obligaciones diversas. Basta con seguir los montos disponibles en caja. De hecho, de acuerdo a los balances presentados, no tiene 3,2 millones de dólares disponibles.

¿A qué se refieren en la demanda con que la ANFP usó para “beneficio propio” esos dineros? ¿Le consta al club en qué se gastaron esos dineros que le pertenecen a Antofagasta?

Es claro que la ANFP, en vez de endeudarse, buscar financiamiento o refinanciar deudas, pagando intereses, prefirió usar los dineros retenidos para cubrir sus deudas.

¿Qué le parece el proceder de la ANFP y del directorio de Pablo Milad en toda esta situación?

Me parece que no se han tomado el tema con la seriedad que se debe, tanto por la responsabilidad de la ANFP con los dineros de Deportes Antofagasta, como por lo que este monto significa para el club, que lleva tres años en clara desventaja financiera respecto de sus competidores. El Directorio sabía desde finales de febrero que debía restituir estos dineros.

Antofagasta votó por Pablo Milad en la última elección. Sin embargo, el club no contó con el apoyo inicial de la ANFP en dos situaciones de extrema gravedad: cuando Colo Colo le cerró las puertas del camarín, en 2020; y ahora cuando no le han pagado una cifra millonaria que le corresponde. ¿Se siente perjudicado por la ANFP? ¿Se arrepiente de haber votado por Milad?

Cuando uno vota en las elecciones de la ANFP lo hace pensando en el bien del fútbol chileno, no en si el directorio va a apoyar a quienes lo votaron. Sin embargo, uno no esperaría que uno u otro directorio perjudique a uno de sus asociados como para que este deba recurrir a acciones judiciales para intentar reparar perjuicios provocados por la ANFP en contra de uno de sus asociados.

¿En qué utilizarán los millonarios recursos del upfront del CDF cuando los reciban? ¿Qué proyectos tienen como club?

Nuestro club tiene pensado realizar algunos proyectos de inversión para un mayor desarrollo de nuestro fútbol formativo y que nos permitan competir deportivamente a un nivel más alto del que hemos alcanzado en los últimos años

¿Tiene antecedentes de una demanda por apropiación indebida contra la ANFP? ¿Es una acción inédita?

No recuerdo una situación igual, me parece que es la primera vez.

Por último, Jorge: la Corte Suprema sentenció que la propiedad de Antofagasta por parte suya es completamente legítima y que no hay dudas en torno a la venta del club, como reclamaron sus detractores, ¿qué le diría a aquellas personas que trataron de manchar su nombre? ¿Qué opinión tiene de Harold Mayne-Nicholls?

En este caso, el tiempo y la justicia nos dio la razón. El club ha obtenido resultados deportivos históricos, está en una situación financiera consolidada, con un manejo responsable. Los que iniciaron el juicio son los mismos que dejaron al club con deudas históricas, al borde de la quiebra, con deudas previsionales millonarias, y con paupérrimos resultados deportivos. No me voy a referir al Sr. Mayne-Nicholls, aunque creo que hoy en día, con su paso por Colo Colo y su postulación laboral a Universidad de Chile, ya son claros sus reales intereses en el fútbol.