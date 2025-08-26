SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
El Deportivo

Hazaña en la Champions: la historia de Kairat Almaty, el emblemático club de Kazajistán que sorprende a Europa

El elenco kazajo eliminó al Celtic y lo superó en la última frase previa a la ronda de liga. Se transformará en el equipo más oriental en disputar el certamen continental.

Lucas MujicaPor 
Lucas Mujica
Compitió en la Unión Soviética: la historia de Kairat Almaty, el emblemático club de Kazajistán que estará en la Champions. . Por @uefa

El martes 26 de agosto, el fútbol europeo sumó un capítulo inesperado. El Kairat Almaty, club emblemático de Kazajistán, logró una histórica clasificación a la fase de liga de la Champions League tras eliminar al Celtic de Glasgow, campeón de Escocia. La gesta fue dramática: dos empates sin goles y una definición por penales en la que el joven arquero Temirlan Anarbekov, habitual suplente, se vistió de héroe atajando tres lanzamientos.

La hazaña instala al equipo en la élite continental y lo convierte en el club más oriental en llegar a esta instancia, superando a su compatriota Astana, que lo había conseguido en 2015.

La clasificación del Kairat vuelve a poner en el mapa a Kazajistán de la UEFA. Pese a ser un país enclavado en Asia Central, es miembro de la federación europea desde 2002. El club representa a la ciudad de Almaty, situada a más de 6 mil kilómetros de Madrid o Lisboa, lo que obligará a largos desplazamientos para los rivales que le toque enfrentar en el sorteo. Ya en 2015, el Astana protagonizó el viaje más extenso en la historia del torneo, con los 6.162 kilómetros que lo separaban del Benfica. Con el Kairat, esas distancias pueden ser incluso mayores.

Fundado en 1954, es uno de los clubes más tradicionales de su país. Su origen se remonta a la época soviética, cuando fue conocido como Dynamo, Lokomotiv y Urozhai antes de adoptar definitivamente el nombre de Kairat. Durante décadas fue el gran representante del fútbol kazajo en la Unión Soviética, el único equipo del país en disputar la Soviet Top Liga, la máxima categoría de entonces. Allí se mantuvo 24 temporadas, alcanzando su mejor registro en 1986 con un séptimo lugar.

Símbolo político

El club fue también símbolo cultural. Sus partidos eran espacios de representación para Kazajistán en medio de la jerarquía soviética. Su gran rival de la época fue el Pakhtakor Tashkent de Uzbekistán, en un enfrentamiento bautizado como el Derbi de Asia Central, cargado de significado no solo deportivo, sino también político. Los duelos entre ambos llegaron a reunir a funcionarios de alto rango de Moscú y marcaron una época de tensiones entre las dos repúblicas.

Tras la independencia de Kazajistán, en 1991, el Kairat mantuvo su rol protagónico en el fútbol local. Ha conquistado dos ligas y cinco copas, aunque también atravesó crisis profundas. En 2006, perdió a su principal patrocinador y quedó al borde de la desaparición. La temporada siguiente debió afrontarla con un plantel juvenil, y en 2009 descendió administrativamente tras declararse en quiebra. Sin embargo, resurgió con nuevos inversionistas y recuperó su lugar en la Premier League kazaja.

Resurgimiento

La llegada de capitales privados y luego de la empresa energética KazRosGas permitió al Kairat consolidarse nuevamente. En 2012 incluso fichó al escocés Stuart Duff, primer británico en jugar en Kazajistán, y apostó por técnicos extranjeros, entre ellos el eslovaco Vladimir Weiss. Con el tiempo, el club se convirtió en uno de los símbolos deportivos del país, con el estadio Central de Almaty como su fortín.

La clasificación frente al Celtic es el mayor logro de su historia. El Kairat tuvo que superar cuatro rondas clasificatorias, sin recibir goles como local, y lo hizo sin algunas de sus figuras, en plena lucha por el título de la liga doméstica. La resistencia ante los escoceses y la actuación consagratoria de Anarbekov fueron claves. Así, el Kairat Almaty entró en la Champions como un “outsider” geográfico.

Lee también:

Más sobre:FútbolFútbol InternacionalChampions LeagueChampionsUEFAKazajistánKairat Almaty

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Fiscalía formaliza a fugados de la cárcel de Valparaíso y sujeto que los ayudó queda en prisión preventiva

Presidente de la ACHM por críticas a alcalde de Curacaví: “Olvidan que cuando el Estado no llega, los municipios quedan solos”

PDI desarticula organización vinculada al tráfico de drogas: detuvieron 22 personas y allanaron 51 domicilios

Movilizaciones secundarias: SLEP Santiago Centro compromete a estudiantes plan de infraestructura para cuando sea sostenedor

El australiano y ex CEO de Anglo American llegó a Chile para investigar el accidente en El Teniente de Codelco

Anuncian homenaje a Fabio Salas, uno de los autores esenciales de la literatura rockera en Chile

Lo más leído

1.
Oposición venezolana advierte de que EE.UU. no desplegó buques de guerra en el Caribe para “ver delfines”

Oposición venezolana advierte de que EE.UU. no desplegó buques de guerra en el Caribe para “ver delfines”

2.
El portazo de 5 universidades privadas al Mineduc tras caso Marcela Cubillos: declinaron informar sus sueldos

El portazo de 5 universidades privadas al Mineduc tras caso Marcela Cubillos: declinaron informar sus sueldos

3.
Venezuela anuncia la destrucción de campamentos de grupos armados colombianos en su territorio

Venezuela anuncia la destrucción de campamentos de grupos armados colombianos en su territorio

4.
“Lluvias y nieve podrían regresar”: el pronóstico para los próximos días en Santiago

“Lluvias y nieve podrían regresar”: el pronóstico para los próximos días en Santiago

5.
Empresarios abren la billetera con Matthei: Juan José Santa Cruz suma $15 millones y Sebastián Piñera Morel otros $11M

Empresarios abren la billetera con Matthei: Juan José Santa Cruz suma $15 millones y Sebastián Piñera Morel otros $11M

Portada del dia

Contenido exclusivo y análisis: suscríbete al periodismo que te ayuda a tomar mejores decisiones

Oferta Plan Digital$990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Quién es José Zara Holger, el exbrigadier que salió de Punta Peuco tras cumplir su condena por el asesinato de Carlos Prats y su esposa

Quién es José Zara Holger, el exbrigadier que salió de Punta Peuco tras cumplir su condena por el asesinato de Carlos Prats y su esposa

“Lluvias y nieve podrían regresar”: el pronóstico para los próximos días en Santiago

“Lluvias y nieve podrían regresar”: el pronóstico para los próximos días en Santiago

Detectan el primer caso en humanos de gusano barrenador, el parásito carnívoro que come tejido vivo

Detectan el primer caso en humanos de gusano barrenador, el parásito carnívoro que come tejido vivo

Cómo fueron los ataques incendiarios en Australia que llevaron al país a expulsar al embajador de Irán

Cómo fueron los ataques incendiarios en Australia que llevaron al país a expulsar al embajador de Irán

Servicios

A qué hora y dónde ver a Alejandro Tabilo vs. Alexander Zverev por el US Open en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Alejandro Tabilo vs. Alexander Zverev por el US Open en TV y streaming

Las comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

Las comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

Revisa el monto del Aguinaldo de Fiestas Patrias para pensionados y cuándo se paga

Revisa el monto del Aguinaldo de Fiestas Patrias para pensionados y cuándo se paga

Fiscalía formaliza a fugados de la cárcel de Valparaíso y sujeto que los ayudó queda en prisión preventiva
Chile

Fiscalía formaliza a fugados de la cárcel de Valparaíso y sujeto que los ayudó queda en prisión preventiva

Presidente de la ACHM por críticas a alcalde de Curacaví: “Olvidan que cuando el Estado no llega, los municipios quedan solos”

PDI desarticula organización vinculada al tráfico de drogas: detuvieron 22 personas y allanaron 51 domicilios

El australiano y ex CEO de Anglo American llegó a Chile para investigar el accidente en El Teniente de Codelco
Negocios

El australiano y ex CEO de Anglo American llegó a Chile para investigar el accidente en El Teniente de Codelco

Powell, la tasa y Cook: Trump aumenta el acoso sobre la Fed y su independencia se ve más amenazada que nunca

Desde Coca-Cola y H&M: los nuevos fichajes de Hites para su plana ejecutiva

Guía de consolas, monitores y accesorios para videojuegos en el Día del Gamer
Tendencias

Guía de consolas, monitores y accesorios para videojuegos en el Día del Gamer

El plan de Trump para purgar los museos Smithsonian por su “ideología anti estadounidense”

Por qué Elon Musk demandó a OpenAI y Apple por supuesta conspiración

Hazaña en la Champions: la historia de Kairat Almaty, el emblemático club de Kazajistán que sorprende a Europa
El Deportivo

Hazaña en la Champions: la historia de Kairat Almaty, el emblemático club de Kazajistán que sorprende a Europa

El particular reclamo de Casper Ruud al US Open: “Es molesto estar en la cancha mientras alguien se fuma un porro”

Con llamado incluido: Marcelo Díaz le responde a Javier Correa tras su polémica reacción en la previa del Superclásico

Pizza napolitana: las 6 pizzerías chilenas que están entre las 50 mejores de Latinoamérica
Finde

Pizza napolitana: las 6 pizzerías chilenas que están entre las 50 mejores de Latinoamérica

Pat Metheny en Chile: estas son las coordenadas de la cuarta fecha

Kamasi Washington y Snarky Puppy encabezarán el Tiny Fest 2025: estos son los artistas que se presentarán cada día

Anuncian homenaje a Fabio Salas, uno de los autores esenciales de la literatura rockera en Chile
Cultura y entretención

Anuncian homenaje a Fabio Salas, uno de los autores esenciales de la literatura rockera en Chile

Resistiré: el himno del Dúo Dinámico inventado por un periodista deportivo tras un fracaso sentimental

Vuelve el capitán Alatriste: Arturo Pérez-Reverte publicará en septiembre “Misión en París”

Trump advierte sobre una “guerra económica” con Rusia si Putin no accede a un alto el fuego en Ucrania
Mundo

Trump advierte sobre una “guerra económica” con Rusia si Putin no accede a un alto el fuego en Ucrania

Colombia confirma secuestro de 34 militares tras operativo contra disidencias de las FARC

Venezuela pide apoyo al secretario general de la ONU “para restablecer la sensatez” tras las “amenazas” de EE.UU.

Bullying escolar: el costo del silencio institucional
Paula

Bullying escolar: el costo del silencio institucional

Los desafíos que persisten para erradicar el trabajo infantil en Chile

Elke Schüttler y el desafío de investigar al fin del mundo