“He aquí el organismo humano perfecto”: 15 elogios dedicados a Marlene Ahrens

Desde su aparición en los torneos atléticos de 1953 hasta sus últimos días, todos vieron en Marlene Ahrens Ostertag el gran ejemplo del deporte chileno. Su figura trascendió desde antes de Melbourne 56, pero fue en la cita olímpica donde se posicionó en el podio de las leyendas, algo que siempre se le destacó.

“Podrían llevarla a la Escuela de Medicina, presentarla a los alumnos y decir: ‘He aquí el organismo humano perfecto, donde todo funciona bien. Si alguna vez los hombres alcanzaran este mismo nivel de perfección física, la medicina no tendría razón de ser’”.

“Viéndola todos los días, en el estadio, en la calle, en el hogar, no comprendíamos lo que realmente valía. Sabíamos que era la mejor lanzadora de la América Latina; que poseía una personalidad burbujeante, como espuma de champaña; que escondía en su figura grácil reservas insospechadas de vigor y energía; que era de esas personas que rinden más mientras más importante y difícil es el compromiso. Todo eso lo sabíamos, pero no atisbábamos siquiera su verdadera estatura”

“En la cancha, con su rubia cabellera ondeando al viento, las piernas lanzadas en rauda carrera y los brazos extendidos en el movimiento de la más clásica de las pruebas, nos había parecido una personificación del deporte atlético. Lo que soñaron los griegos al venerar la belleza; lo que señalaban los romanos como el ideal humano, al hablar de ‘mens sana in corpore sano’”

“Todas las miradas convergieron hacia una figura: Marlene Ahrens. Fue unanimidad tácita. Nadie mejor que ella para encabezar la marcha. La mujer y el deporte chilenos no podían tener mejor abanderada”

“Por primera vez una mujer de nuestra tierra ha subido a la tarima olímpica. Cuando me hablen de Ámsterdam y Plaza, cuando me recuerden a Cristi y Helsinki yo lanzaré a la palestra, con la unción con que se pronuncia el nombre de lo que no se olvida, a una figura y una ciudad. Con la delicadeza de las flores, Marlene Ahrens. Con la alegría de los escenarios perdurables, Melbourne”.