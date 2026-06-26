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    Histórico de Inglaterra llena de elogios a Vinícius en el Mundial: “Si no rinde, Brasil no gana; merecía el Balón de Oro”

    Rio Ferdinand destacó el rendimiento del delantero del Scratch, que suma cuatro goles y lideró la clasificación a dieciseisavos de final. De paso, recordó la polémica votación en la que le negaron el premio al mejor jugador del mundo.

    Vicente GonzálezPor 
    Vicente González
    Rio Ferdinand llenó de elogios a Vinícius por su nivel con Brasil en el Mundial 2026.

    Vinícius acapara las miradas en el Mundial 2026. El delantero que milita en el Real Madrid ha sido la figura rutilante de la selección de Brasil, anotando cuatro goles y liderando la clasificación a dieciseisavos de final como primer lugar del Grupo C.

    El número 7 de la Canarinha convirtió el único tanto en el empate 1-1 ante Marruecos, una cifra en la goleada por 3-0 contra Haití y un doblete en el abultado triunfo frente a Escocia, por el mismo marcador. Con sus registros, irrumpió como un serio candidato a la carrera por la Bota de Oro, empatando las marcas de figuras como Kylian Mbappé y Erling Haaland, y quedando solo uno por detrás de Lionel Messi.

    Por este nivel excelso en la cita planetaria, el ariete formado en Flamengo está siendo objeto de múltiples elogios. Uno de los que no escatimó en palabras de alabanza fue Rio Ferdinand, histórico de la selección de Inglaterra y el Manchester United.

    En sus redes sociales, el británico subió un posteo en el que destaca la importancia de Vini, principalmente, luego de aquella polémica votación en la que le arrebataron el premio al mejor jugador del mundo y se lo dieron al español Rodri. “Vini está aquí, en el Mundial, y ha pasado por unos años difíciles.Desde que no ganó el Balón de Oro, un premio que sigo pensando que debería haber ganado, las cosas han sido complicadas para él“, partió señalando.

    Rio Ferdinand llenó de elogios a Vinícius por su nivel con Brasil en el Mundial 2026. OLI SCARFF

    "Nadie piensa realmente en cuánto puede afectar eso a un jugador. Cuando sientes que mereces conseguir algo y no sucede, a veces te golpea y es difícil superarlo. Creo que eso es lo que le ha pasado. No ha habido mucha simpatía hacia él. En realidad, nunca suele haberla para las grandes estrellas ni para los futbolistas en general", puntualizó.

    Pese al duro mazazo que supuso perder ese galardón en la temporada 2023/24, Ferdinand asegura que el delantero brasileño dejó atrás las polémicas y está en plena forma en Norteamérica. “En los tres primeros partidos del torneo, Vinícius ha dado un paso al frente. Ya suma cuatro goles y una asistencia, y está a solo un tanto de Messi, que lidera la clasificación de goleadores. Si Brasil quiere ganar este Mundial, va a ser fundamental. Si él no rinde, Brasil no gana. Así de importante es para esta selección", declaró el exfutbolista.

    El otrora emblema de los Diablos Rojos lanzó una advertencia. “Tiene goles, tiene asistencias y es una amenaza constante. Empieza a parecerse al Vinícius que vimos con la camiseta del Real Madrid hace uno o dos años. Y eso es peligroso para todos los demás y una gran noticia para la selección brasileña”, concluyó.

    Con esta voz autorizada apoyándolo, Vini tiene la gran chance de dar un pase adelante a contar de la próxima fase del Mundial 2026. Brasil se enfrentará a Japón para definir el pase a octavos de final.

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    Más sobre:Mundial 2026ViníciusRio FerdinandSelección de BrasilFútbolCopa del Mundo 2026Norteamérica 2026

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