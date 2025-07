Histórico de Uruguay defiende el paso de Eduardo Vargas por Nacional: “Pasaron un montón de cosas que le jugaron en contra”

El paso de Eduardo Vargas por Nacional de Uruguay fue breve y decepcionante. Después de hacer un desplante a Universidad de Chile, el delantero sorprendió tras su firma con el Tricolor. Sin embargo, después de seis meses en el equipo solo jugó 608 minutos en 16 partidos y solo dos goles. Desde Montevideo, el histórico del Bolso Juan Ramón Carrasco repasa con El Deportivo la corta estadía de Turboman en el equipo charrúa, que hoy asoma como uno de los flamantes refuerzos de Audax Italiano. Además, el exentrenador de la selección de la Celeste analizó el mal momento de la selección chilena, último rival de la escuadra del equipo de Marcelo Bielsa en las Eliminatorias Sudamericanas.

¿Qué le parece el paso de Eduardo Vargas por Nacional de Uruguay?

Con el diario del lunes puedes decir que estuvo mal que viniera Eduardo Vargas, que era malo para Nacional. Pero yo no soy así, no puedo hablar como un hincha. El chileno es un tremendo jugador.

¿Por qué cree usted que no pudo rendir en el fútbol uruguayo?

A Eduardo Vargas no se le dio el contexto para que explotara todo lo bueno que es. Es un 9 muy potente, hizo goles en todos lados, entonces, no se le puede reprochar nada. Tal vez no llegó en el momento preciso y tampoco encontró al técnico adecuado que lo respaldara. Pasaron un montón de cosas que le jugaron en contra y, después, esto no te espera. Es una lástima, es un jugador buenísimo de esa generación que es inolvidable para ustedes.

Vargas recibió muchas críticas en su paso por el Bolso…

Yo no digo que su paso por Nacional sea un desastre, a mí Vargas me gusta muchísimo, los 9 conviven con el gol y no se le dio. Físicamente estaba fuerte. Son momentos, seguramente en su regreso al fútbol chileno demostrará todo lo bueno que es.

¿Nacional decidió rescindir el contrato del delantero chileno?

Los dirigentes de Nacional no quisieron exponer a Vargas, para que le silbaran o le gritaran barbaridades. Sobre todo, por la carrera brillante que tuvo, no merece ese trato que le estaban dando. En ese sentido, fue mejor que partiera del club.

¿Cómo evalúa el rendimiento de la selección chilena en estas clasificatorias?

Chile no ha podido encontrar el mismo éxito que tuvieron con Bielsa y Sampaoli. Chile no ha encontrado el técnico idóneo o parecido a ese estilo, esa filosofía. Históricamente, es lo mejor que se ha visto de Chile. No entiendo por qué no siguieron en esa línea.

¿Por dónde pasa esta baja de rendimiento?

Bueno, el jugador chileno tiene técnica y velocidad, si algo le falla era la autoridad y la personalidad, la convicción de que son buenos.

¿Cuáles eran las grandes virtudes de ese equipo que ganó dos títulos de Copa América?

La gran fortaleza de Chile era esa vocación de presionar, de proponer, de atacar con rapidez… no sé por qué se cambió, por qué renunciaron a eso. Tal vez trataron de imitarlo con otros entrenadores y no lo consiguieron.

¿Qué le pareció el proceso de Ricardo Gareca en la selección chilena?

Ricardo Gareca es un técnico que a mí me gusta su idea futbolística, le fue bien Perú, pero no sé qué le ocurrió en Vélez y en Chile. Capaz que Chile venía con una mochila muy pesada. Si no tienes la filosofía de Bielsa o Sampaoli para el chileno es más de lo mismo y seguirían deambulando como lo hacían antes. Hay un antes y un después de Bielsa y Sampaoli, tienen que volver a esas raíces… si no arreglan con ellos, yo estoy disponible.

¿Qué opina del trabajo de Marcelo Bielsa en la selección de Uruguay?

Si le preguntas a cualquier persona en Uruguay te confirmará que yo estoy capacitado para hacerlo igual o mejor que Bielsa. Yo siempre declaré a favor de Bielsa, no el ser humano verborreico, sino que su idea futbolística. Sus declaraciones pueden ser cuestionables, pero no tiene por qué caer simpático. Tal vez peca de no ser flexible y llama a jugadores que no están a la altura de las Eliminatorias.

¿Cómo cree que el rosarino ha manejado sus relaciones el plantel oriental?

Sinceramente, yo creo que Luis Suárez y Edinson Cavani tenían un lugar en esta selección. Tal vez, no por nombre, sino por su vigencia y porque son tremendos goleadores. Entonces, en ese escenario, Uruguay no estaría pasando lo que sucede hoy con el equipo, que no juegan muy bien y no tiene gol.

¿Y cómo cree que se gestionó con los referentes del equipo celeste?

Está claro que Marcelo Bielsa se manejó muy mal en las salidas de Suárez y Cavani. Deberían haber tenido otro cierre en Uruguay. En ese sentido, Bielsa es demasiado caprichoso.

¿Usted considera que Uruguay llegará relajado a jugar en Santiago, en septiembre próximo, si está clasificado?

Yo soy un convencido que el Uruguay de Marcelo Bielsa no se guardará nada en Santiago, aunque esté clasificado y Chile ya esté eliminado. Juega igual con el primero y con el último, en cualquier instancia. No regalará nada en ese partido.

¿Qué le parece el actual nivel de los clubes de su país?

Acá se ha bajado mucho la vara. Los equipos pasan un par de rondas en la Sudamericana y ya lo celebran como algo impresionante. Siempre lo digo y parezco marciano. Pero son once contra once. En el fútbol no juega el dinero, pero sí el tema político. Así se nota en las jugadas dudosas, a veces los partidos se ganan por detallitos, le pasa a Nacional, Peñarol, la U, Colo Colo… sobre todo, cuando juegan con equipos más chicos. Siempre ha ocurrido y seguirá sucediendo. Es algo que conoce desde siempre en el fútbol sudamericano.