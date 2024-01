Histórico fichaje del balonmano: el chileno Felipe García firma en importante club de España

Una buena noticia llegó al deporte chileno durante este martes. Felipe García Fuentes, portero de la selección chilena de balonmano, fue oficializado como nuevo jugador del Recoletas Atlético Valladolid de la división de honor de España. Con su incorporación al cuadro ibérico, el nacional se convirtió en el primer deportista en su posición que llega a la máxima categoría de la Liga Asobal.

El hito

Pipe jugó los últimos dos Juegos Panamericanos de Lima 2019 y Santiago 2023, además de decir presente en los últimos cuatro mundiales de la disciplina (Francia 2017, Alemania/Dinamarca 2019, Egipto 2021 y Polonia/Suecia 2023). Además de su larga presencia con la adulta, el jugador de 30 años también acumula un gran paso por distintos clubes de handball, entre los que destacan un par de cuadros nacionales y tres experiencias en el extranjero: Santiago Steels (2011-2015), Zagnosspor (2015-2016) y MYK Hentbol SK de Turquía (2016-2018), Club Italiano (2018-2022) y el UBU San Pablo Burgos de España (2022-2023).

Con la confirmación en su nuevo elenco, es la segunda etapa que vive en latitudes hispanas y la primera en la categoría de élite. Este hito convierte al santiaguino en el primer arquero de nuestro país que se pone una camiseta de un equipo de la Primera División de la Liga Asobal. El Recoletas Atlético Valladolid recibe a García como uno de los grandes refuerzos de la campaña en el marco de su pretemporada y, con esto, los apodados Gladiadores Azules completan su nómina de porteros de cara a la segunda vuelta de la Liga Plenitude tras la retirada de Yeray Lamariano, jugador histórico del club.

Según declaró el compatriota en TRIBUNA, su fichaje por el equipo vallisoletano es un gran desafío para su carrera. “Todo pasó debido a la salida de Yeray, él tuvo su salida personal del Atlético y se pusieron en contacto conmigo. Me comentaron que me ubicaban de cuando estuve en Burgos y, apenas me contactaron les dije que sí. Fue todo bastante rápido en ese sentido, todo fluyó. Estoy muy contento ya que la idea de jugar en el Asobal era un sueño para mí”, cerró.

Además de su logro profesional más reciente, el atleta que obtuvo la plata en Lima 2019 y el Bronce en Santiago 2023 repitió su buen momento con Chile durante este mes de enero en el Sur-Centro Americano que se celebró en Buenos Aires. En aquel torneo, la Selección Chilena de Balonmano logró el bronce y abrochó su clasificación a la Copa del Mundo de Croacia/Dinamarca/Noruega 2025, la octava presencia en una cita planetaria de manera consecutiva.

A su arribo a la Liga Plenitude Asobal, el seleccionado nacional ya se prepara para integrarse a los trabajos del grupo que el viernes 26 disputa su último choque de preparación frente al elenco de Blendio Sinfín en La Albericia.