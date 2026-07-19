“Humillada, superada y destrozada”: las críticas a Francia por el rendimiento mostrado ante Inglaterra en el Mundial

Este sábado Francia e Inglaterra protagonizaron un partidazo en la definición por el tercer lugar del Mundial. La primera parte, eso sí, mostró a una selección gala sin muchas ganas de enfrentar el duelo, y eso terminó reflejándose en el marcador.

Al final de los primeros 45 minutos los ingleses se imponían por 4-0. Sin embargo, en el segundo tiempo, Francia dio muestras de reacción y consiguió acortar la distancia. De todas maneras, el conjunto de los Tres Leones terminó por quedarse con el tercer lugar tras imponerse por 6-4.

Este contraste mostrado por la selección francesa fue consignado por la prensa gala. “Les Bleus rozaron una remontada increíble, pero cayeron ante Inglaterra en un partido completamente demencial”, tituló L’Équipe.

Sobre el primer tiempo indicaron que los futbolistas tuvieron “piernas de algodón, una mentalidad hecha trizas y una implicación indigna de la cita”.

Además, destacaron la lucha de Mbappé por ser el goleador de la edición al anotar un doblete y alcanzar una marca de diez goles durante el torneo. “golpeó fuerte en su duelo apasionante con Lionel Messi”.

Le Parisien, en tanto, informó que “después de un último partido deslumbrante, les Bleus hacen las valijas llenos de arrepentimientos”.

Más adelante definieron como “apocalíptica” la primera parte, donde se mostró una selección francesa “humillada, superada y destrozada”, volviendo en el segundo tiempo “con el rostro enrojecido por la vergüenza”.

A su vez, Le Monde tuvo palabras para el técnico Didier Deschamps, quien enfrentó su último partido como técnico de la selección francesa, indicando que se va “con una derrota espectacular”.

El dolor de Kylian Mbappé

Una vez finalizado el encuentro, Kylian Mbappé tomó la palabra para referirse al resultado y el desempeño de su selección.

“En la primera parte fuimos humanos. Estábamos completamente aturdidos, y ellos (los ingleses) nos despertaron”, comenzó señalando en M6.

También hizo un meaculpa por la derrota en el último duelo de Deschamps: “En la segunda parte, volvimos a ser jugadores de primer nivel. Es una lástima para el entrenador. La primera parte da la impresión de que lo decepcionamos. Queremos agradecerle, y este partido no empañará su legado”, cerró el delantero, que se elevó como el maximo goleador tanto de esta edición como de los Mundiales en general, luego de anotar un doblete, qudando a la espera de lo que pueda hacer ste domingo Lionel Messi.

“Ah, lo dije. Leo marca todo el tiempo, mañana marcará seguro. Solo estoy tratando de ayudar a mi equipo a marcar cada vez. Es seguro que cuando marcas tanto goles en la Copa del Mundo, te hace evolucionar en algunas esferas, pero aquí estoy. Me hubiera gustado no ser el máximo goleador de la historia y jugar mañana el partido. Creo que es bueno para todo lo que es herencia y cuando paremos, pensar en que era uno de los mejores, pero hoy no es lo primero que se me pasa por la cabeza”, cerró.