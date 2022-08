Ignacio Arroyo es cedido al Hestia Menorca de la división LEB Plata del básquetbol español

El mercado del básquetbol se mueve en España y trae novedades para los representantes nacionales en la actividad. El base chileno Ignacio Arroyo partirá a préstamo desde el Estudiantes de Madrid al Hestia Menorca de la LEB Plata del torneo hispano después de que ambos clubes llegaran a un acuerdo por su cesión.

El deportista de 22 años, que ocupa plaza de extracomunitario, jugó la temporada pasada en el primer equipo colegial en LEB Oro donde consiguió una media de 6,4 puntos, 1,8 rebotes y 2,3 asistencias, con una media de 18,4 minutos en los 41 partidos de la temporada.

Arroyo se transformó en el primer chileno en competir en la primera categoría española tras debutar en la temporada 2018-19 en la última jornada de la Liga Endesa. Ahora, volverá a encontrarse con el técnico Javier Zamora, quien fue su coach en la serie formativa de Estudiantes.

Tras su arribo a Menorca, Arroyo comentó que “me decidí ya que conozco muy bien a Zamo y jugadores que están en el Club y me han hablado muy bien; eso me llenó de ganas y motivación de hacer una buena temporada que la enfrentaremos con mucha ilusión”, comentó a la página oficial del club.

Por su parte, Zamora destacó que el seleccionado nacional “tiene humildad, honestidad y saber estar que seguro impregnará el vestuario. Agradecer a Movistar Estudiantes que confíe en nosotros para dar un paso adelante en el desarrollo de sus jugadores jóvenes en unas generaciones que tuve la posibilidad de formar durante tantos años”.

Así, el chileno se transforma en el cuarto refuerzo de la escuadra para la campaña de 2022-23. La plantilla hasta ahora cuenta con los renovados Pablo González Longarela, Diego Alderete y Álex Tamayo. También están Joshua Tomaic, Álvaro Sanz y Luis García.

Mientras el DT continúa definiendo al plantel, el club está llevando a cabo los preparativos para el inicio de la pretemporada que arrancará con el torneo Ciutat de Maó en el Pavelló Menorca.