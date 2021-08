Iván Morales, artillero albo: “Me siento el 9 de Colo Colo y si viene otro no se lo haré fácil”

Tras una temporada para el olvido, Colo Colo está en el segundo puesto del torneo 2021. Un renacer en el que su máximo artillero ha tenido una gran responsabilidad. Los nueve goles anotados por Iván Morales lo ponen como el máximo artillero chileno del torneo nacional, sólo superado por dos argentinos.

Sin embargo, la dirección deportiva del Cacique busca con urgencia otro delantero. Una situación que tampoco incomoda al actual goleador, quien lo toma como un incentivo.

“Yo me siento el 9 del equipo… Y como dije si viene otro no se la voy a hacer fácil porque luché mucho por esta oportunidad y tampoco la quiero perder”, dijo el oriundo de Longaví en Espn.

Incluso, aseguró que “obvio me gustaría que me dijeran que soy el 9, pero también lo veo por el lado del esquema de juego. Gustavo Quinteros quiere variantes y ahora estamos jugando con Marcos (Bolados). Quizás quiere una dupla, pero es cosa del técnico. Yo estoy feliz de jugar en Colo Colo”.

Cambio de actitud

Pero lo que más destaca en este nuevo Morales es su cambio de disposición respecto a los problemas disciplinarios que vivió el año pasado. Su representante aseguró que el delantero se quiere quedar en el club de Macul, aunque el mismo atacante expuso qué fue lo que provocó la mejora en su rendimiento.

“Hubo mucho de mi parte, primero en la cabeza, luego mi manera de pensar y las cosas que tengo que dejar de lado. La verdad es que también influyó el tema físico. Entreno mejor, incluso fuera del club. Después está la seguridad que me da el hecho de que el profe me ponga. Tiene su forma y he sabido responder a esa confianza. Habló desde un principio conmigo. Como 9, soy el primer defensa, y ahora con Bolados, además, he hecho goles y me he asociado bien”.

Sin embargo, existe un tema pendiente en su currículo: la Roja. En ese sentido, el ariete destacó que “me ilusiona mucho ir a la selección. Siempre la tengo. Sería un gran honor para mí y mi familia estar en la adulta”.