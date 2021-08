Los planes de Colo Colo tras la caída del fichaje de Moreno Martins

A un poco menos de tres semanas para que se reabra el libro de pases, Colo Colo aún no logra contratar al anhelado delantero que pidió Gustavo Quinteros. La caída de la negociación por Marcelo Moreno Martins obligó al club a reactivar otras opciones en el extranjero, donde varios nombres han sonado.

“Somos Colo Colo. Por lo tanto, quien venga a vestir nuestra camiseta, debe estar convencido. Debe tener una total convicción por venir y si eso no ocurre, por cierto, seguiremos evaluando. Quien venga debe ser alguien que esté convencido de venir a sumar, venir a aportar. De lo contrario, no tiene sentido apostar si existen dudas al respecto”, reflexionó el presidente albo Edmundo Valladares.

Cuando se decidió hace algunas semanas aceptar la petición del entrenador, se fijó una terna inicial en la que se encontraban el boliviano y el uruguayo Rodrigo Aguirre. Con el paso de los días, igualmente comenzaron a surgir más nombres, como el de José Angulo, quien finalmente terminó recalando en Independiente del Valle.

Aguirre es un atacante de 26 años, que juega en Necaxa. Está a préstamo hasta fin de año desde Liga de Quito. En México, no tuvo mucha continuidad el semestre pasado. Sin embargo, para este campeonato lleva tres partidos como titular, aunque sin anotar. Registra pasos por Nacional, Botafogo, Udinese, Empoli y Perugia, entre otros clubes. Sus mayores producciones goleadoras fueron en el Bolso, donde anotó 14 goles en 33 partidos, y en LDU, donde convirtió 23 conquistas en 63 duelos.

Precisamente, la regularidad que está adquiriendo el charrúa hacen más compleja su llegada a Macul, toda vez que se debe hablar con los ecuatorianos y con los mexicanos, por lo que su chance es bastante compleja.

En la mesa de Blanco y Negro entienden que Moreno Martins era una excepción por cuanto a la edad, por lo que la búsqueda hoy se centra en un delantero más joven y que permita recuperar la inversión con una futura venta. Eso sí, la idea es no destinar un sueldo que no descuadre las finanzas: no más allá de $ 40 millones.

Tomando en cuenta esa premisa, Víctor Dávila es otro nombre que entusiasma mucho a la dirigencia, pero su alto costo dificulta cualquier posibilidad de volver a Chile. Sin embargo, el León mexicano no está muy dispuesto a desprenderse de una de sus grandes inversiones, por lo que la búsqueda deberá continuar.

Por otro lado, la llegada de un puntero que reemplace a Martín Rodríguez también está en duda, debido a que dependerá de lo que se pueda gastar en el centrodelantero. Además, tiene que ser chileno y, en ese sentido, el abánico es más bien reducido en cuanto a opciones. Sin embargo, debido a la experiencia negativa con Moreno Martins y a la sobreexposición mediática de las gestiones, en el club prefieren el sigilo absoluto para poder negociar y llegar con una alternativa que satisfaga sus pretensiones.