Jannik Sinner y Carlos Alcaraz animarán la final del Masters 1000 de Cincinnati

El mundo del tenis se prepara para presenciar un gran duelo en la final del ATP Cincinnati. Jannik Sinner, número uno del ranking ATP, y Carlos Alcaraz, 2° de la clasificación, darán vida a la definición por el título del Masters 1000.

Sinner consiguió superar en las semifinales al francés Terence Atmane por 7-6(4) y 6-2 para tener la posibilidad de revalidar el campeonato que consiguió en la temporada pasada. Este triunfo se transformó en la 26 victoria consecutiva del italiano sobre superficie dura.

Ahora, la meta de Sinner será revalidar la corona conseguida un año atrás, algo que solamente ha conseguido Roger Federer.

Del otro lado estará Carlos Alcaraz. El número dos del ranking derrotó a Alexander Zverev por 6-4 y 6-3 en las semifinales y alcanzó la séptima final de la temporada y se medirá contra Sinner por cuarta ocasión en el año defendiendo un título.

El español se impuso en las finales de Roma y Roland Garros, mientras que el italiano lo hizo en Wimbledon. Ahora, será la primera vez que ambos se enfrenten por el trofeo en cancha rápida.

“Estoy muy emocionado, va a ser fantástico. Él ganó la última, yo gané las dos primeras finales. Así que creo que va a ser realmente interesante. Es el mejor jugador del mundo en canchas duras y probablemente en cualquier superficie en este momento. Así que va a ser un gran partido. Tengo que estar listo, revisar lo que hice mal en el último encuentro e intentar mejorar para el lunes. Estoy feliz de estar en otra final”, reconoció el ibérico en conferencia de prensa.

“Cada vez que nos enfrentamos, llevamos nuestro nivel al máximo. Y creo que cuando dos grandes jugadores son capaces de jugar su mejor tenis, el nivel se vuelve realmente alto para el público. Como gran aficionado al tenis, he visto, por ejemplo, a grandes jugadores enfrentarse muchísimas veces. Y el nivel de juego que se ve en esos momentos es increíble”, continuó.

“Creo que es algo muy atractivo para los aficionados cuando hay una rivalidad así, lo cual es precioso. Aprendo de cada partido que juego contra él”, reconoció sobre su rival.

Por último, se refirió al hecho de que la definición se desarrolle un lunes y no el domingo, como suele ser habitual en el circuito masculino.

“Será extraño jugar una final un lunes. No sé, es una sensación diferente. Disfruto jugando la final el domingo, pero hay que verlo todo desde una perspectiva diferente. Tener un día extra definitivamente será mejor para estar listo. pero al mismo tiempo estamos acostumbrados a ver finales los domingos, así que será raro”, sostuvo.

La final masculina del Masters 1000 de Cincinnati está programada para este 18 de agosto a partir de las 15.00 horas de Chile.