Niemann cumple un impecable recorrido en el primer día del ZOZO Championship y se instala en el segundo lugar

Un gran inicio tuvo Joaquín Niemann en el inicio del ZOZO Championship que se desarrolla en el Accordia Golf Narashino Country Club, en Chiba, Japón. El chileno consiguió instalarse en el segundo lugar de la clasificación tras registrar una tarjeta de -6 golpes, uno menos que el golfista local Hiroshi Iwata (-7).

El primer birdie para el chileno llegó en el hoyo 2, un par 4 de 363 yardas, que no implicó mayores complicaciones para el nacional. Posterior a esto registró dos nuevos birdie en las banderas 6 (par 5) y 8 (par 4), con los que terminó la primera mitad del recorrido con una tarjeta de -3.

Ya en la segunda parte, Joaco volvió a estar preciso en los hoyos 12, 14 y 17 lo que le permitió instalarse en el segundo lugar de la competencia con una tarjeta de -6 golpes. Cabe destacar que en todo su recorrido Niemann evitó los problemas y no marcó bogeys.

De esta manera el chileno quedó a un golpe del líder de la competición, el japonés Hiroshi Iwata que encabeza el listado de jugadores con un registro de -7 golpes.

Joaquín Niemann (derecha) junto a Will Zalatoris en el ZOZO Championship. Foto: AFP.

“En el primer hoyo me patiné en el golpe de salida y pegué un pésimo drive pero me las arreglé para hacer par y eso me pareció una buena señal y me dio confianza para el resto de la ronda. A partir de allí jugué un gran golf , acerté fairways y greens, emboqué buenos putts y tuve una ronda divertida”, declaró Niemann tras el primer día de competencia.

“Es un campo exigente, me gusta porque es divertido, te obliga a pegar tiros para los dos lados y es clave jugar desde el fairway y estar en una buena posición para poder atacar las banderas. El rough está pesado y a veces es complicado juzgar las distancias. Tengo la ventaja que ya jugamos hace dos años aquí, lo único que espero es no tener las lluvias que tuvimos aquella vez”, añadió.

Niemann volverá a competir este jueves desde las 20.52 horas de chile (mañana del viernes en Japón) y estará acompañado por el mexicano Carlos Ortiz y el estadounidense Will Zalatoris.