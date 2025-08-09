Joaquín Niemann tiene un leve repunte y Mito Pereira se ilusiona en el LIV de Chicago

La desastrosa jornada del viernes en Chicago fue un duro golpe para Joaquín Niemann, quien con urgencia necesitaba repuntar posiciones si quería mantener vivas sus opciones de coronarse como campeón de la temporada en esta fecha.

Joaco comenzó desde el hoyo 13, con dos birdies en sus primeras cuatro banderas (14 y 16), un inicio que ilusionó. Sin embargo, los fantasmas de la jornada anterior aparecieron rápidamente, con tres bogeys consecutivos, en el dos, tres y cuatro.

Un acierto en el quinto hoyo atenuó un poco la caída, la que luego se hizo menos dolorosa con un birdie en el 12, su último hoyo del día. Así, culminó en el puesto T35 (+2), pero lejos de poder acercarse a las posiciones de vanguardia.

En contraparte, Jon Rahm y Bryson DeChambeau, sus perseguidores directos en el campeonato, tuvieron una jornada muy sólida y se consolidaron en los primeros lugares, por lo que la opción de que el título se defina en esta fecha se ve muy poco probable.

Mito lucha

En el Bolingbrook Golf Club sí hubo un chileno que lo pasó mejor y ese fue Mito Pereira. En la jornada inaugural había terminado en el noveno lugar y en esta ocasión mantuvo su buen nivel para posicionarse en el top 20, pese a que estuvo un poco más irregular.

Mito Pereira está cumpliendo una buena actuación en Chicago.

El oriundo de Pirque comenzó con un bogey en el hoyo tres, pero después logró descontarle palos a la cancha en el siete y 12. Posteriormente, alternó un error en el 13 y 16 con un acierto en el 15, para sumar otro bogey en el uno que, de todos modos, le permiten mantenerse en el puesto T17 (-1), con la ilusión de sumar unidades vitales que lo saquen de la zona de descenso en la que se encuentra.