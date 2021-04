Juan Pablo Vojvoda y el caso suplantación en La Calera: “Uno no imagina que puedan ocurrir estas cosas, si es que ocurrió”

El subcampeonato de Unión La Calera y su clasificación a la Libertadores fueron los principales hitos en la historia del club. Sin embargo, después del final del torneo quedó sin técnico, tras la partida de Juan Pablo Vojvoda. Desde su casa en Rosario, el transandino atiende a El Deportivo y aclara su salida del club. Y aborda un tema que tiene muy complicado a su exclub, el caso de supuesta suplantación del arquero Alexis Martín Arias. Todo, mientras su nombre suena otra los posibles sucesores Rafael Dudamel en la banca de Universidad de Chile, aunque para los nuevo controladores de Azul Azul no sea prioridad el cambio de DT.

¿Se enteró que la Fiscalía investiga la presunta suplantación de Arias?

De eso no estaba al tanto, creí que ese tema estaba cerrado, no me he interiorizado más sobre lo que ocurrió. He visto algunos partidos del fútbol chileno, pero poco más.

Pero usted era el técnico del equipo cuando se produjo la supuesta suplantación…

Uno no se imagina que puedan ocurrir estas cosas, si es que ocurrió. Yo, personalmente estaba totalmente al margen, nunca estuve pendiente y tampoco vi nada fuera de lo normal en La Calera. Eso es lo que viví, para ser concreto no tengo ninguna información.

Incluso Tolima va a recurrir a la justicia ordinaria, al TAS si es necesario, por el tema…

Yo sabía que Tolima había reclamado por la situación, pero no tenía idea de que recurrirían a la justicia ordinaria en los últimos días. Me imagino que esperarán que falle la justicia, no lo sé realmente. Fue un final de campeonato muy complicado. Jugábamos cada tres días por el tema del calendario y la pandemia, no había tiempo ni siquiera para analizar los rivales, menos para otro tipo de situaciones.

¿Por qué no se quedó en Unión La Calera?

Son situaciones del fútbol. No llegamos a acuerdo, por diferentes motivos. Estoy a la espera de que surja algo en Argentina o en Sudamérica, en general. Estoy descansando, disfrutando de la familia.

Justo coincidió con el tema que hoy complica al equipo…

Pero te reitero que no vi nada extraño, ni nada que no tenga que ver con el fútbol. Si no seguí fue por diferentes aspectos, cuando me reuní con la dirigencia para analizar la temporada que venía no concordamos en lo que ellos querían y yo pretendía. Por eso me fui. Pero nuestra relación quedó en muy buenos términos.

¿Qué le faltó a Unión La Calera para ser campeón?

Bueno, después de todas las críticas que se hicieron, el tema de la pandemia nos afectó mucho, jugábamos cada tres días y no había tiempo para recuperarse. Pero Chile y la federación sacaron adelante el torneo, sin cambiar el calendario, pese a las dificultades. Llegamos compitiendo hasta el último momento, se nos criticó porque no pudimos aprovechar las caídas de Católica, pero a todos los equipos les ocurrió. Unión estuvo todo el campeonato segundo o tercero y se cayó. Lo mismo Palestino que subió mucho con José Luis Sierra en banca, pero al final perdió partidos que lo complicaron. Algo extra también hubo, a todos nos jugó una mala pasada la pandemia, pero se sacó adelante. Fue un año difícil para todos.

¿Le gustaría volver a dirigir en Chile?

Chile es un país que me seduce para trabajar, la liga chilena me gustó mucho. Es un fútbol que propone, con buenos jugadores. He tenido la oportunidad de hablar con muchos técnicos, argentinos y locales, y hemos llegado a la misma conclusión. Además, tiene una infraestructura muy buena, que tengo entendido quedó del Mundial Sub 20 femenino, en 2008.

Su nombre suena con insistencia como sucesor de Rafael Dudamel en la U…

Hay que ser respetuoso, porque hay un entrenador trabajando. Nadie se contactó con nosotros, aunque sigo de cerca las noticias que surgen del fútbol chileno.

¿Le gustaría dirigir un equipo grande como el universitario?

No me haga decir cosas que puedan armar polémica, por favor (ríe)… No tengo esa información, pero te repito que no puedo hacer un comentario al respecto porque se puede prestar para malos entendidos. Siempre me he manejado de la misma manera.

¿Quién es su representante?

Estoy trabajando con Christian Bragarnik. Él ha hecho cosas conmigo, como lo de Defensa y Justicia, Talleres o Huracán. Lo mismo con Unión La Calera en Chile.