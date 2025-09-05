Juan Sebastián Verón arremete contra la Conmebol tras el fallo de la llave entre la U e Independiente.

El fallo de la Conmebol respecto a la serie entre Universidad de Chile e Independiente generó reacciones inmediatas. El organismo con sede en Paraguay determinó que el conjunto azul avance a los cuartos de final de la Copa Sudamericana, donde se medirá ante Alianza Lima. Pero la resolución no se limitó al plano deportivo: tanto la U como el Rojo recibieron castigos severos en materia de asistencia de público.

El cuadro laico deberá disputar siete partidos como local a puertas cerradas, además de otros siete encuentros como visitante sin la presencia de su hinchada. Una sanción idéntica recayó sobre Independiente. La medida refleja la dureza con que el ente rector continental evaluó los incidentes ocurridos en Avellaneda, donde el duelo de vuelta debió ser suspendido por falta de garantías de seguridad, según detalló en su informe oficial.

La determinación deja a los dirigidos por Gustavo Álvarez en la siguiente fase, aunque con un calendario condicionado por la ausencia de público. Deportivamente, la U llevaba ventaja en la serie: se imponía por 2-1 en el marcador global al momento de la suspensión. Ese factor, sumado a la responsabilidad que Conmebol atribuyó al cuadro argentino en la organización del encuentro, inclinó la balanza en favor de los chilenos.

El reclamo de Verón

En Argentina el fallo fue recibido con disgusto. Entre las voces críticas emergió la de Juan Sebastián Verón, actual presidente de Estudiantes de La Plata. La Bruja recurrió a Instagram para expresar su molestia con la resolución que dejó fuera a Independiente.

“Eligieron la más fácil. Muy difícil de entender cómo llegaron a tomar una decisión así… y no justifico ningún tipo de violencia eh… pero muy injusto todo”, escribió el exmediocampista, recordado por su paso en clubes como Lazio, Manchester United, Chelsea e Inter de Milán.

En contraste, en la U el fallo se recibe como un alivio parcial. Aunque el avance representa un éxito deportivo, las sanciones privarán al equipo de un activo clave: el masivo respaldo de su hinchada. La dirigencia azul ya planifica la logística de los próximos compromisos internacionales sin público, un desafío que también se trasladará al plano económico, considerando la merma en recaudación que implica la medida. Además, anunciaron que buscarán revertir el castigo en los duelos en Chile.