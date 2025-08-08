Julio Barroso recuerda su polémica sanción en Colo Colo: “Los torneos no se compran, se ganan; el jugador no es idiota”.

Han pasado más de diez años, pero Julio Barroso no olvida la lucha por el Torneo Apertura 2014. El exdefensor acusó que los árbitros estaban perjudicando a Colo Colo en la lucha por el título con la U y Santiago Wanderers. Luego de sus declaraciones, el Tribunal de Disciplina le dio ocho fechas de castigo.

Con el tiempo transcurrido, el exzaguero no se arrepiente de sus dichos. “No soy un mal perdedor, pero cuando pasan cosas raras hay que decirlo. Los torneos no se compran, se ganan. Es muy vergonzoso lo que hacen. Los que dirigen se tienen que dar cuenta, porque el jugador no es idiota”, dijo en entrevista con TNT Sports.

Barroso jugó en Colo Colo entre 2014 y 2021.

“No me arrepiento. Nunca hablé de un equipo específico, pero me sancionaron igual. Después, otros dijeron cosas mucho más directas y no pasó nada. ¿Entonces el reglamento es para todos o para algunos?”, añadió.

De paso, el exfutbolista repasó a las acusaciones de Marcelo Díaz que quedaron sin sanción tras el torneo de 2024. “Si alguien dice que le robaron un campeonato y no lo sancionan, ¿cuál es el criterio? A mí me marcaron, pero no por lo que dije, sino por quién lo dijo y cuándo lo dijo”, comentó.

Durante las últimas semanas, las acusaciones contra el arbitraje se han multiplicado en el fútbol chileno. La UC, Deportes Limache y O’Higgins han disparado públicamente contra los silbantes. Sin embargo, el dardo más explicito fue de Jorge Almirón, quien afirmó que la derrota de Colo Colo ante la U en el Superclásico fue un “robo”.