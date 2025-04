Héctor Jona tuvo una noche convulsionada. El juez del encuentro entre Universidad Católica y San Luis, por la Copa Chile, tuvo que encarnar la movilización que habían resuelto los encargados de aplicar el reglamento, en respuesta a lo que consideran como incumplimientos de la ANFP en materia económica y, también, técnica.

El árbitro y sus colaboradores retrasaron en cuatro minutos el inicio del compromiso en el estadio Bicentenario de La Florida, un desajuste que no pasó inadvertido y que, por cierto, había sido acordado por las bases referiles. No fueron los únicos momentos tensos. En el transcurso del duelo, los cruzados reclamaron por un penal no cobrado a Fernando Zampedri y se resistieron frente a la sanción de uno de Gary Medel sobre Matías Donoso que el experimentado delantero transformó en el 2-1. Más tarde, Branco Ampuero se fue expulsado. En la UC hubo quejas.

La advertencia de Roberto Tobar: “Héctor Jona será evaluado por su cometido, no por el retraso del comienzo”

Roberto Tobar es el presidente de la Comisión de Árbitros. En ese puesto, uno de sus roles es evaluar el desempeño de sus dirigidos. El exjuez internacional separa ambas situaciones. "Jona va a ser evaluado por su cometido. No por acciones que pueda hacer. No vamos a tomar ninguna acción por lo que pasó antes del partido. Se conversará y esperamos que se llegue a acuerdo", estableció el exjuez internacional, a El Deportivo.

En la línea de buscar un entendimiento que impida agudizar el conflicto, Tobar muestra su disposición a hallar acuerdos. “Vamos a ayudar a que se mejoren las condiciones. Eso es lo que queremos. Vamos a tener una reunión con ellos (los árbitros, representados por el sindicato) para solucionar”, explica.

Tobar se desliga, eso sí, de los reclamos en materia económica. “La Comisión no interviene en las asignaciones. Va por otro lado. Yo no manejo las platas. Nuestro rol es tratar de ayudar a que se solucionen los problemas”, insiste, respecto del rol que pretende jugar la instancia en los próximos días.

Héctor Jona, entre jugadores de la UC (Foto: Photosport)

Los reclamos

"Esto ocurre en este momento por compromisos no cumplidos por parte del empleador. El sindicato tomó algunas medidas, entre ellas y de momento, no entrenar grupalmente”, dijo una fuente referil a El Deportivo, minutos después de que se concretara la protesta.

Más específica era la circular que había emitido Arbifup, la entidad que preside Cristián Droguett, a sus asociados. “Pago garantizado a Futsal: no se pagó, porque, según indican, el torneo se inició el 28 de febrero, siendo que ningún arbitro fue designado en esa fecha (no ha lugar, se debe regularizar)”, consigna, literalmente, el primer punto de las demandas.

El segundo aborda diferencias en los cálculos por prestaciones de servicios. “Pago torneo de verano “Copa Betano”: no se respeta el pago indicado en nuestro instrumento colectivo (se debe reliquidar)“, indica.

“Reliquidación de árbitros sub 19: se le está pagando el 60% cuando van de cuarto a Copa Chile, siendo que árbitros de proyección cuando van al fútbol profesional se le paga el 100% de su categoría, independiente de la función (tienen que normalizar)”, sostiene el tercero. “Designaciones socios de regiones: literalmente nos dieron “agüita” dos fechas designando a los distintos partidos en todo Chile y está fecha nuevamente se ven restringidas sus opciones laborales (no corresponde)“, apunta el cuarto.

Las siguientes motivaciones son prácticas. “Indumentaria: aún nos faltan cosas. A pesar de que hemos avanzado, debemos finalizar con la entrega de la totalidad de una vez por todas”, sentencian. Finalmente, hay una alusión a las condiciones de los entrenamientos. “Entrenamiento en Riera: bien sabemos que la ANFP está realizando mejoras que también en un futuro nos favorecerán, pero no es posible que no tengamos un lugar, espacio o container para dejar los materiales del área física y la hidratación de ustedes. Son condiciones mínimas para el desarrollo de nuestra actividad”, exponen. Riera es el complejo deportivo que funciona enfrente de Juan Pinto Durán.

Las últimas son, precisamente, las que Tobar pretende atender con urgencia.