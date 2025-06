La escalofriante confesión de Carlos Alcaraz: “Recibo mensajes que dan miedo”

La exposición mediática a la que están sometidos las y los tenistas cada vez es más creciente en la era de las redes sociales, donde también terminan siendo vulnerables a comentarios desagrables, que terminan afectando su salud mental.

Este martes, la ITF y la WTA publicaron un informe sobre las cifras de abuso y amenazas que recibieron las jugadoras a lo largo de la temporada 2024.

Las cifras son alarmantes y se consiguieron gracias al servicio de detección de amenazas Threat Matrix AI, de Signify Group, que busca proteger a las tenistas y sus familias de este tipo de violaciones, y que opera en las principales redes sociales en más de 40 idiomas.

El software analizó más de 1,6 millones de publicaciones, de las que detectaron 8.000 que eran abusivas, violentas o amenazantes y que provenían de 4.200 cuentas. De ellas, 15 fueron derivadas a autoridades policiales.

Este informe arroja que 458 tenistas fueron víctimas de amenazas directas y que cinco tenistas, sin revelar nombres, recibieron un 26% del total de estas amenazas. Además, detalla que 97 cuentas fueron responsables del 23% de las amenazas detectadas.

Charly también lo sufre

Carlos Alcaraz fue consultado durante su participación en el ATP 500 de Queen’s. El español sorprendió confesando que también había sido víctima de esta situación.

“Se recibe mucho, es una pena recibir estos mensajes. Hoy en día las redes sociales son una herramienta muy importante, porque es muy importante, de trabajo y muchas cosas, pero también es un arma de doble filo por el hecho de que muchas personas pueden llegar a tí“, reveló.

Sobre el contenido de estos, el murciano entró en detalle: “Algunos son positivos, algunos que te animan, y otros son muy bestias. No voy a decir aquí exactamente algún mensaje que me han mandado, pero sí que son muy ‘heavies’ y encima alguno te da incluso miedo Y te planteas muchas cosas. Eso es una pena“.

Novedoso estreno

Alcaraz también fue noticia porque participará en el dobles mixto del próximo US Open, junto a la británica Emma Raducanu. "Ella va a ser la jefa", dijo entre risas Charly. “El US Open nos habló de esta oportunidad y tengo muchas ganas. Va a ser genial y es una gran idea por parte del torneo. Es algo diferente a lo que no estamos acostumbrados. Para la gente, para el público, es bonito ver cosas nuevas”, manifestó.

El torneo contará con varias parejas interesantes, como las formadas por Emma Navarro y Jannik Sinner, Belinda Bencic y Alexander Zverev, Naomi Osaka y Nick Kyrgios, Paula Badosa y Stefanos Tsitsipas y Olga Danilovic con Novak Djokovic. Prácticamente todos los jugadores que están en lo más alto del ranking también se dejarán ver en esta categoría.