La Fórmula 1, al rojo vivo: Hamilton se impone en Qatar y sigue al acecho de Verstappen

Lewis Hamilton se impuso con claridad en Qatar y dejó la Fórmula 1 al rojo vivo. El británico se quedó con la victoria en la antepenúltima carrera del Mundial y se mantuvo al acecho de Max Verstappen, quien llegaba a la cita con una ventaja de 14 puntos en el liderato. Fernando Alonso también sonrió, retornando al podio tras siete años.

Los dos principales candidatos para quedarse con la victoria firmaron una gran salida que les permitió protagonizar una nueva pelea a muerte entre ambos. El holandés fue penalizado con cinco posiciones por no respetar una doble bandera amarilla en la clasificación, por lo que arrancó séptimo. Sin embargo, recuperó varios lugares en los dos primeros giros hasta trepar hasta quedar segundo para presionar a Hamilton.

El heptacampeón realizó otra gran presentación. No soltó el primer puesto desde el sábado, cuando se quedó con la pole en la qualy, y no le dio chances a Verstappen, quien, pese a sus esfuerzos, solo pudo mirar desde atrás al hombre de Mercedes, que necesitaba aprovechar a toda costa su oportunidad en el circuito de Losail, luego de su brillante desempeño que le dio la victoria en el GP de Brasil, en el que debió exigirse más de la cuenta por las penalizaciones.

Hamilton no estuvo dispuesto a regalar nada. Bottas, quien debió abandonar en el tramo final, se arriesgó a hacer una sola parada en los pits y pinchó en la vuelta 34. Aquello les hizo saber a Lewis y a Mad Max que deberían volver a ingresar a los boxes para no tener problemas con sus neumáticos. Pero Hamilton no quería problemas y no paró hasta que Verstappen lo hizo en el giro 42, dos después de que ambos comenzar a sentir vibraciones.

Alonso fue otro que tuvo una dulce jornada. El piloto de Ferrari le ganó a Sergio Pérez, quien concluyó cuarto, en un mano a mano increíble y regresó al podio, algo que no conseguía desde 2014, en Hungría. El español, además, fue escogido como el mejor del día.

Hamilton sumó su victoria número 102 en la F1. Un triunfo especial para el campeón, que ahora se ubica a ocho puntos de Verstappen en la tabla de posiciones. A falta de dos jornadas, todo puede pasar en el Mundial.

La próxima fecha se desarrollará en Arabia Saudita, el 5 de diciembre. La última, en tanto, se disputará en Abu Dhabi, una semana después.