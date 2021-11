Hamilton, brillante: se impone a Verstappen en un GP de Brasil de infarto y enciende el Mundial

Lewis Hamilton brilló para adjudicarse el Gran Premio de Brasil. El británico sufrió en la previa, al recibir una doble penalización, sin embargo, se reivindicó en lo que fue una carrera de infarto en el circuito de Interlagos, en la que firmó una remontada de antología para dejar atrás a Max Verstappen, quien finalizó segundo, y conseguir una nueva victoria en la Fórmula 1, la cual, además, le permitió acortar distancias con el holandés, el líder exclusivo.

El siete veces campeón del Mundial se quedó con la victoria gracias a una soberbia presentación con la que logró olvidar las sanciones que recibió en los días previos. Fue descalificado en la pre-clasificación, por irregularidades en su DRS que lo obligaron a arrancar en la última posición en la lucha por la pole.

Y, pese a que terminó quinto en la prueba de sprint, el piloto de Mercedes fue sancionado con cinco puestos por modificar su motor antes del viernes, por lo que arrancó décimo este domingo. Aún así, nada le impidió festejar su sexto triunfo de la temporada en suelo brasileño, en lo que fue una de sus mejores exhibiciones en la F1.

Hamilton estuvo simplemente magnífico, cuando parecía que tenía todo en contra. Atacó de entrada con una gran salida para poco a poco adelantar a sus adversarios, hasta quedar mano a mano con Verstappen, quien, desde el arranque, no soltó el primer lugar hasta la vuelta 59. El británico ya lo había amenazado con agresividad en la 49, con una acción que terminó con ambos fuera de la pista, pero que el de Red Bull aguantó bien.

No obstante, el neerlandés ya le había avisado a su equipo que el panorama era complicado y que, posiblemente, no podría aguantar el ritmo hasta el final. Y así fue. Con una gran maniobra, el inglés arremetió para arrebatarle el puesto a su principal adversario y, desde entonces, solo amplió su ventaja en Sao Paulo, hasta cruzar la meta entre festejos. Claro, no era para menos.

El podio lo completó el finlandés Valtteri Bottas, mientras que cuarto concluyó el mexicano Sergio “Checo” Pérez, quien logró la vuelta más veloz de la competencia, lo que le otorgó un punto extra.

Carrerón del hombre de Mercedes, quien enciende el Mundial al ubicarse ahora a 14 puntos de Verstappen, el líder, cuando restan tres carreras para el fin. El heptacampeón demostró que está vivo en la competencia y tiene hambre de una nueva corona.