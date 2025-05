La tajante respuesta de Gustavo Álvarez al análisis del DT de Estudiantes: “Hay que saber sumar y restar, es matemáticas”

Era un partido que podía encaminar a Universidad de Chile hacia la clasificación a octavos de final de la Copa Libertadores. Sin embargo, la lluviosa noche de Ñuñoa terminó mal, porque la U cosechó una dura derrota por 0-3 y complica sus opciones.

A pesar del duro mazazo, el DT Gustavo Álvarez intentó mantener la tranquilidad, como acostumbra. “El partido empieza intenso, parejo, y se abre el marcador con un error defensivo. Una incoordinación (sic). Dos jugadores nuestros más cerca de la pelota que el rival”, comenzó señalando.

“Y ante la duda de esos dos jugadores, el rival llega ante el balón. El segundo gol, perdemos la marca en un córner. Y el tercer gol, producto del 0-2, el equipo queda más abierto en una pérdida”, añadió.

El DT no estuvo de acuerdo con la idea de que Estudiantes fue superior. “No vi a un Estudiantes dominante. Segundo, dije que después del segundo gol dejamos espacio y mostramos cierta vulnerabilidad como en el tercer gol. Me parece que en el segundo tiempo la historia fue totalmente diferente. Y por último, le digo, que una de las tareas del entrenador es poner siempre el equipo por encima de los nombres propios para no depender de ellos”, argumentó.

“Que uno puede reconocer la diferente jerarquía, calidad, historia de los jugadores, pero una de las funciones del entrenador es que el equipo, valga la redundancia, tenga un funcionamiento donde el equipo esté por encima de los nombres propios y el plantel por encima del equipo. Es una de las tareas. Trabajo para eso”, complementó.

Al ser consultado si el duelo fue uno de los peores bajo su mandato, Álvarez recurrió a la estadística. “Nosotros llevamos trabajando con este plantel un año y medio. Son 18 meses. Perdimos 9 partidos. Un promedio de uno cada dos meses. Y las derrotas son amargas. Algunos lo vinculan con el dolor. Son amargas. Póngale la emoción que usted quiera. Pero como entrenador hay que tener el equilibrio y mantener siempre los pies sobre la tierra, tanto en la victoria como en la derrota”, contestó.

El round con el DT de Estudiantes

Y no se quedó ahí: “Yendo a las derrotas, esas nueve que tengo en el club, hay diferentes. Hay derrotas preocupantes y derrotas que... no digo que tranquilizan, pero solamente hay que ocuparse. Y esta es una de ellas ¿Que cometimos errores defensivos? Sí. ¿Esos errores defensivos son habituales? ¿Son recurrentes? No. Tocó hoy. No quiere decir que no trabajemos para corregirlo. ¿Encontramos soluciones en el entretiempo? Yo creo que sí. No solamente en lo colectivo, sino hay jugadores que me mostraron que están recuperando su nivel".

El estratega se molestó al ser consultado sobre las palabras de Eduardo Domínguez, quien manifestó que Estudiantes tuvo superioridad numérica en el mediocampo y los laterales. “¿Estudiantes nos manejó la pelota en el medio? ¿Que ganamos duelos defensivos y perdimos duelos defensivos en el medio? ¿Que ganamos y perdimos duelos ofensivos? Sí. Pero superioridad numérica en este partido no hubo. Hay que saber sumar y restar, matemática. En las bandas, uno contra uno en los dos lados. En el medio, cuatro contra cuatro. Y el segundo tiempo, cinco contra cuatro. Marcelo Díaz y Poblete contra los dos mediapuntas. Y tres nuestros. Centroizquierda, Altamirano. En el centro, Fernández. Centroderecha, Guerrero. Cinco contra cuatro el segundo tiempo. Por eso les generamos tres situaciones de gol claras", refutó.

Al ser consultado si coincidía con el análisis de su colega, la contestación fue categórica: “No, para nada. Matemática”.

