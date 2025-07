La grave denuncia sobre estrella de la selección española y su hermano que remece LaLiga

Una grave denuncia remece el fútbol español. Los hermanos Iñaki y Nico Williams son acusados por una presunta estafa y apropiación indebida tras la compra de un vehículo de alta gama. Ambos emitieron un comunicado negando cualquier delito.

“Tras enterarnos por los medios de comunicación de la posible existencia de una denuncia contra nosotros, una vez obtenida la información, podemos confirmar que hay presentada una denuncia contra nosotros basada en hechos que no se corresponden con la verdad”, comienza señalando el escrito.

Los futbolistas del Athletic Club de Bilbao, que representan a las selecciones de Ghana y España, respectivamente, están citados a declarar en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Aoiz (Navarra). Ambos están siendo investigados por un presunto delito de apropiación indebida relacionado con la adquisición de un vehículo Mercedes AMG E63, valorado en poco más de US$ 90 mil.

La denuncia fue presentada por la empresa de compraventa Omnigestión 24 SLU, que los acusa de haberse quedado con el automóvil sin haber pagado el valor. La querella se ingresó en marzo pasado y fue admitida en julio.

Nico e Iñaki Williams recibieron una grave denuncia. (Photo by CESAR MANSO / AFP) CESAR MANSO

Los descargos de los Williams

Los hermanos Williams descartan su participación en cualquier delito: “Ante esta situación negamos rotundamente haber incurrido en delito alguno. No existe base fáctica ni jurídica que sustente la imputación de conductas penales”, indicaron.

“Por otro lado, la denuncia presentada oculta y tergiversa deliberadamente los hechos reales acaecidos. Es evidente que el propósito subyacente de esta denuncia infundada es menoscabar nuestra imagen personal y profesional, buscando coaccionarnos para que efectuemos un pago indebido”, añadieron en el comunicado.

“Confiamos plenamente en el sistema judicial español y colaboraremos activamente en el esclarecimiento de los hechos. Nos encontramos profundamente tranquilos de conciencia, ya que no hemos cometido ningún acto ilícito ni contrario a los valores que nos han guiado siempre, tanto en lo personal como en lo profesional”, siguen.

Por otra parte, el medio El Español entregó detalles de cómo se habría llevado a cabo el presunto delito. “Nico Williams mostró interés real en el Mercedes y coordinó la compra a través de un intermediario, Houssni Talhaoui”, indica el diario hispano.

“Como el vehículo no estaba disponible en España, la empresa denunciante lo adquirió en Bélgica. Nico se hizo cargo de la matriculación en España, creando así una apariencia formal de transacción”, continuó el medio.

El diario aseguró que nunca se habría realizado la compra del vehículo. “La confianza entre las partes aumentó después de que los futbolistas permitieran al vendedor probar un Mercedes CLA 45 de su propiedad y lo invitaran a disfrutar de un partido en su palco en San Mamés. Tras lograr esa confianza, solicitaron que el Mercedes AMG E63 fuera registrado, a través de una compraventa simulada, a nombre de su tía, Mary Princie Fripomaah, quien -según la empresa denunciante- es insolvente, con el objetivo de dificultar futuras reclamaciones”, añade.

No obstante, tras la entrega del vehículo, el empresario no habría vuelto a tener noticia de los hermanos Williams, quienes no tramitaron el cambio de titularidad ni entregaron el vehículo acordado o compensaron económicamente.