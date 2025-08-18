La hazaña de Catalina Lorca: a cuatro días de su bronce en los Juegos Mundiales de China, suma otra medalla en Asunción

Catalina Lorca cruzó el mundo para conseguir una hazaña inédita para su carrera: conseguir una medalla en dos continentes con apenas cuatro días de diferencia. Y lo hizo tras cruzar desde Chengdú en China, donde obtuvo un bronce, hasta Asunción, donde se colgó otra presea de tercer lugar en los Juegos Panamericanos Juveniles.

En la capital paraguaya, la patinadora alcanzó un meritorio podio en los 1.000 metros sprint, con un tiempo de 1′35″920, detrás de la colombiana Kollin Castro (1′34″936) y la venezolana Wilmary Toro (1′35″576).

También, durante la misma jornada, había alcanzado un cuarto lugar en la prueba de 200 metros contra meta. Ahí consiguió una marca de 19″453, a 0.677 segundos de Kollin Castro.

El éxito en Chengdú

Catalina Lorca le entregó la segunda de las dos medallas que el Team Chile obtuvo en los Juegos Mundiales de Chengdú, ya que alcanzó el bronce en los 500 metros+D.

La especialista, de solo 20 años, fue tercera entre quince competidoras, al marcar un tiempo de 44″372 segundos. En el podio escoltó a la belga Fran Vanhoutte (44″231) y a la taiwanesa Liu Yi-Hsuan (44″251), oro y plata, respectivamente.

Esta fue la primera presea para la deportista nacional en un evento de esta envergadura. “Estoy súper orgullosa. Es mi primera medalla mundial como adulto, así que fue una experiencia muy linda. Venía de un proceso bastante largo y al final se logró este resultado”, comentó.

En tanto, el patinaje nacional también tuvo participación en la prueba de 1.000 metros sprint masculino, donde Gabriel Reyes finalizó cuarto. Mientras que Sebastián Lillo remató quinto en los 200 metros contra meta.

Mientras que el Team Chile logró su paso a todas las finales posibles en el esquí náutico.