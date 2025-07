La increíble historia de Oliver Tarvet, el estudiante que aparece en el horizonte de Carlos Alcaraz en Wimbledon.

Carlos Alcaraz (2° del ranking ATP) sufrió más de lo esperado en su debut en Wimbledon. El vigente bicampeón del torneo necesitó cinco sets para superar al italiano Fabio Fognini (138°): 7-5, 6-7, 7-5, 2-6 y 6-1. Ahora enfrentará a un rival completamente distinto: el británico Oliver Tarvet (733°), el jugador con peor ranking de los 128 presentes en el cuadro principal.

El inglés, de 21 años, es prácticamente un desconocido en el circuito. Nació en St. Albans, al norte de Londres, y en 2022 optó por un camino poco habitual para los tenistas profesionales: se fue a Estados Unidos a estudiar y competir en ligas universitarias. En la Universidad de San Diego se convirtió en uno de los mejores jugadores del país en ese nivel. En su tercer año ganó el All American Championship en individuales y dobles, y fue elegido el mejor deportista de su conferencia.

Pese a mantenerse fuera del circuito ATP, Tarvet sumó puntos en torneos ITF, donde ganó cinco títulos (tres en Túnez y dos en Norteamérica). Eso le permitió cerrar 2023 en el puesto 624° del mundo. Cifras que lo llevaron a recibir una invitación de la Asociación de Tenis de Gran Bretaña para disputar la qualy de Wimbledon. Ahí comenzó la semana más importante de su carrera.

Tarvet ha sorprendido al mundo.

En la ronda clasificatoria superó al francés Terence Atmane (124°; 6-1, 7-6), al canadiense Alexis Galarneau (207°), al belga (207°; 6-3, 6-2), Alexis Galarneau y al belga Alexander Blockx (141°; 6-3, 3-6, 6-2, 6-1) lo que le permitió meterse en el cuadro principal de un Grand Slam. En primera ronda venció con autoridad al suizo Leandro Riedi (503°), por triple 6-4.

Ahora su desafío es mayor: enfrentar al dos del mundo en la cancha central. “Esto es lo que uno sueña de niño. Siempre vine a este torneo cuando era pequeño. Que todo suceda tan rápido lo hace más especial, pero no cambia nada para mí. Vine sin expectativas. Estoy seguro de que puedo ganarle a cualquiera y Alcaraz no es la excepción”, dijo.

El británico intenta mantener su rutina y no dejarse llevar por el contexto. “Debo afrontar el partido como cualquier otro. Me gusta despertarme temprano, desayunar tranquilo y darme tiempo para prepararme. Eso me ayuda a estar competitivo”, explicó.

Aunque el partido ante el español podría cambiar su carrera, hay una restricción importante que lo acompaña. Como sigue compitiendo en la liga universitaria de Estados Unidos, Tarvet está considerado amateur por la NCAA. Eso significa que no puede quedarse con el total del premio por participar en Wimbledon: cerca de 91 mil dólares. Solo puede cobrar una parte, equivalente a los gastos incurridos por jugar el torneo. El resto debe donarlo a su universidad.

“Puedo reclamar hasta 10 mil dólares. Es un poco incómodo porque tengo muchos gastos, pero al mismo tiempo tengo muchas ganas de volver a la Universidad de San Diego para completar mi cuarto año. Estoy muy agradecido con lo que han hecho por mí”, aseguró.

Tarvet no llega con presión. Es el último sembrado del torneo, viene desde la qualy y tiene poco que perder. Alcaraz, en cambio, carga con la obligación de revalidar el título y ya mostró algunas dudas en su debut. El duelo está programado para este miércoles y será, lógicamente, la primera vez que se enfrenten.