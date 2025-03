La justificación de Carlos Palacios en Boca Juniors para intentar zafar del castigo de Fernando Gago.

Carlos Palacios ha tenido una semana complicada en Boca Juniors. El ex Colo Colo nunca imaginó que un viaje a Chile iba a significar la pérdida de la titularidad en el cuadro xeneize, donde ha tenido una campaña irregular, pero que lo tiene como uno de los pocos elementos que aun tenían (por lo menos hasta el lunes) el beneplácito de la siempre exigente hinchada del cuadro de La Bombonera.

El drama comenzó cuando el chileno no se presentó a la práctica del lunes. Recién el martes pudo arribar a Buenos Aires y ese día le explicó al entrenador Fernando Gago y a sus compañeros que su ausencia el día anterior se debió a que perdió el avión que lo iba a trasladar desde Santiago a Argentina. La explicación no fue bien recibida por el estratega. En primera instancia, el DT lo hizo entrenar por separado. Además, no va a ser titular en el enfrentamiento ante Newell’s.

Según pudo saber El Deportivo, el haber llegado tarde al vuelo no fue la única justificación de Palacios. El formado en Unión Española le dio a conocer a Gago que su retraso se dio debido a que en el trayecto al aeropuerto sufrió un accidente de tránsito.

(Foto: AFP)

Las críticas de Borghi

Durante las últimas horas, las críticas a Palacios se han multiplicado. Uno que levantó la voz por la situación fue Claudio Borghi. El Bichi cuestionó la determinaciones de la Joya. “Es un chico que a veces toma decisiones equivocadas”, señaló el exentrenador en entrevista con radio Continental.

“En Colo Colo le fue bien, pero todavía estaba en proceso de formación. No sé si debería haber tenido una estación previa a llegar a Boca. Haberlo llevado de esta manera a un club tan importante, puede hacer que pague las consecuencias. Creo que los jugadores no se dan cuenta dónde están”, complementó el exentrenador de la Roja.

El exvolante apela a la importancia del cuadro xeneize y como esto puede afectar a la Joya. “Román ve algunas situaciones en las que se parece a él, en cuanto a la visión y los pases. Pero Boca es un club que te va absorbiendo poco a poco”, comentó.