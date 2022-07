La prensa argentina sitúa a Juan Martín Lucero en River Plate, pero en Colo Colo le cierran la puerta de salida

River Plate busca un delantero. La partida de Julián Álvarez al Manchester City deja una plaza difícil de llenar en la escuadra de Marcelo Gallardo, que fue eliminada en los octavos de final de la Copa Libertadores por Vélez Sarsfield. Los millonarios, que se quedaron sin chance de sumar al uruguayo Luis Súarez, gestionan la llegada del colombiano Miguel Ángel Borja, quien actúa en Junior de Barranquilla, en Colombia. Sin embargo, los problemas para concretar la operación en dólares, por las restricciones en el mercado argentino, han puesto en duda esa posibilidad.

En ese escenario, la prensa argentina expone que el club argentino está en busca de alternativas. Y que una de ellas es Juan Martín Lucero, pieza clave en el ataque de Colo Colo. El Gato es clave para el funcionamiento del equipo de Gustavo Quinteros, en el que ya ha anotado 15 goles y aportado con cinco asistencias, dando cuenta una rápida adaptación al sistema de juego albo. La relación, que comenzó en enero, rige hasta diciembre de 2023.

Marcelo Gallardo, técnico de River Plate, en el duelo ante Vélez Sarsfield, por los octavos de final de la Copa Libertadores. (Foto: Reuters)

Sin salida

En Macul llaman a la calma. “Sabemos solo lo que inventan los periodistas y los representantes”, afirman en el club popular, descartando de plano la posibilidad. Hasta concretar el fichaje de Lucero, encontrar un centrodelantero de buen nivel había sido una de las prioridades que estableció Quinteros para reforzar su plantel. Sin ir más lejos, con ese mismo objetivo el Cacique fichó al venezolano Christian Santos, pero su aporte fue diametralmente opuesto al del transandino. El llanero terminó marchándose sin pena ni gloria.

En el Cacique advierten, además, que cualquier intento de fichar a Quinteros debe pasar necesariamente por el club. Y añaden un elemento fundamental: el atacante, quien en noviembre cumplirá 31 años, no cuenta con una cláusula que le permita salir anticipadamente. Eso sí, a fines de año los albos deberán ocuparse, pues en el vínculo con el delantero está dispuesto que en noviembre deben ejecutar la opción de compra de su pase, por US$ 900 mil. Si no lo hacen, corren el riesgo de perderlo.

En el entorno del jugador también abordaron la posibilidad. Victoria Lucero, hermana del artillero, intentó llevar tranquilidad a los hinchas del Cacique. “Relajen, él va a seguir en Colo Colo haciendo goles, ustedes sigan hablando”, sentenció.